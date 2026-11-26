Luego de la persecución policial que terminó con un choque en 13 y 71 y tres hombres detenidos, se conocieron imágenes de las redes sociales de uno de los sospechosos, Santiago Tomás Patiño Mayer, en las que exhibía vehículos, viajes y distintos objetos de valor.

En las publicaciones aparece el Volkswagen Vento blanco utilizado durante la fuga, que también ofrecía a la venta. Además, mostraba otros vehículos, entre ellos una Volkswagen Amarok, una Ford F-150 y al menos una motocicleta. Algunas de las imágenes fueron tomadas en distintos puntos de la Costa Atlántica.

En otras publicaciones, el detenido exhibía cadenas aparentemente de oro, conocidas popularmente como «sogas», que ofrecía a la venta a precios que calificaba como «baratitos».

Las imágenes se conocieron luego del operativo policial que terminó con tres aprehendidos y el secuestro de armas de fuego, máscaras, guantes, herramientas y otros elementos que son materia de investigación.

La causa busca determinar si los sospechosos integraban una organización dedicada a cometer entraderas en distintos puntos de La Plata y la región.