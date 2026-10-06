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Atraparon a uno de los ladrones que le disparó a un hombre por una bicicleta en La Plata: buscan al cómplice

Fue aprehendido en la zona de Los Hornos tras una serie de robos. Avanza la búsqueda del tirador que hirió al trabajador

Por Redacción

Un joven de 18 años, identificado por sus iniciales A. O., fue capturado por las autoridades en las inmediaciones de las calles 60 y 148, acusado de participar en una seguidilla de hechos delictivos durante la mañana del domingo. Tras el procedimiento, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Tercera y quedó a disposición de los magistrados intervinientes.

El primer episodio tuvo lugar cuando un hombre, de 27 años, retornaba a su domicilio luego de su jornada laboral y terminó interceptado por dos sujetos a bordo de una moto. Durante el robo, uno de los agresores efectuó un disparo que impactó en la pierna de la víctima, para luego escapar con la bicicleta del damnificado.

El herido recibió asistencia primaria de los equipos de emergencia y posteriormente fue derivado a un centro de salud para su respectiva atención. Toda la secuencia delictiva quedó documentada por las cámaras de seguridad del sector, y dicho material audiovisual ya se encuentra incorporado al expediente judicial para robustecer la pesquisa.

Avanzadas las tareas de investigación, los efectivos lograron vincular al aprehendido con un segundo asalto perpetrado esa misma jornada. En este caso, la víctima resultó ser una mujer, de 27 años, a quien le sustrajeron su moto.

Fuentes oficiales confirmaron que, al momento de la captura, los uniformados incautaron la moto robada a la joven en poder del detenido. Los voceros de la fuerza señalaron que el hallazgo de este elemento complica de manera contundente la situación legal del imputado, quien permanecerá bajo arresto.

En paralelo, las diligencias continúan su curso para dar con el paradero del segundo implicado, señalado como el autor material del disparo contra el ciclista. Las voces ligadas a la causa aseguran que este individuo ya se encuentra plenamente identificado y los operativos para concretar su aprehensión están en plena marcha.

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