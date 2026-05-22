Choque entre un camión con maderas y un auto causó demoras en Lisandro Olmos



Un fuerte accidente de tránsito alteró la mañana de este viernes en la localidad platense de Lisandro Olmos, cuando un camión de carga y un automóvil particular colisionaron en una transitada intersección de la zona. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles 66 y 197. Por razones que las autoridades policiales intentan establecer, un camión Ford 4000 que transportaba una importante carga de tirantes de madera impactó con un automóvil Renault Logan de color blanco.

Sin heridos, pero con daños materiales



A pesar de la espectacularidad del impacto y del porte de los vehículos involucrados, el parte oficial de las fuerzas de seguridad locales confirmó que no hubo que lamentar heridos de gravedad ni víctimas.

Se redujeron a cuestiones materiales, afectando principalmente la estructura de los vehículos y la disposición de la carga del rodado mayor.

El operativo policial en la zona generó restricciones parciales en la calzada, obligando a los conductores a desviar su marcha o circular con extrema precaución debido al cargamento de madera que quedó comprometido sobre el vehículo de carga.

Insólitamente, las fuentes policiales señalaron que mientras el personal de seguridad se encontraba en el lugar realizando las actas de rigor e interrogando a los involucrados, se produjo un segundo accidente vial a los pocos metros, presuntamente derivado de las distracciones y las demoras que el primer choque había generado en el tránsito.