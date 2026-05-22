La Plata | Intentaron estafar a un jubilado con el “cuento del mecánico” en pleno centro y terminaron detenidos





Un hombre de nacionalidad peruana fue aprehendido en el centro de La Plata acusado de participar en una presunta maniobra de estafa bajo la modalidad del “cuento del mecánico”, luego de intentar cobrarle una suma millonaria a un jubilado por una supuesta reparación vehicular.



El hecho ocurrió en calle 45 entre 4 y 5, donde efectivos policiales acudieron tras un alerta radial que advertía sobre un incidente en la vía pública. Al llegar, encontraron un tumulto de personas alrededor de la situación.



Según indicaron fuentes policiales, la víctima, un hombre de 79 años, relató que mientras circulaba en su camioneta por la zona de 9 y 45 fue interceptado por dos sujetos que comenzaron a hacerle señas por un supuesto desperfecto en una rueda del vehículo.



Uno de los implicados aseguró ser mecánico y convenció al conductor de detenerse para efectuar una reparación. De acuerdo al relato, luego de avanzar algunas cuadras le pidieron que permaneciera dentro del vehículo presionando el freno mientras supuestamente realizaban el trabajo y conseguían repuestos.



Finalizada la falsa reparación, los hombres exigieron un pago de 5 millones de pesos. En ese contexto, la víctima llegó incluso a contactar a su hijo para intentar realizar una transferencia inicial de 2 millones.



Sin embargo, la maniobra quedó al descubierto gracias a la intervención casual de otro hombre de 75 años que pasaba por el lugar y reconoció a los sospechosos. Según denunció, los mismos sujetos lo habían estafado días atrás mediante una modalidad similar, simulando arreglar su automóvil para luego exigirle dinero.



Ante la situación, personal policial procedió a la aprehensión de uno de los acusados, de 23 años, mientras que el segundo sospechoso logró escapar antes de la llegada de los efectivos.



Durante el operativo se incautaron una camisa de trabajo, un teléfono celular Motorola, una herramienta tipo llave y listas de repuestos presuntamente utilizadas para concretar la maniobra.



La causa fue caratulada como “tentativa de estafa / estafa” y quedó en manos de la UFI Nº 15 de La Plata.

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