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Conmoción en La Plata: mató a su pareja, confesó 72 horas después y se entregó

Ocurrió en Barrio Hipódromo. Estupor en la zona

Por Redacción

Un femicidio conmociona a La Plata. Un hombre de 48 años se presentó en la Comisaría de la Mujer, confesó que había matado a su pareja y quedó detenido. El hecho ocurrió en una vivienda de 39 entre 121 y 122, en Barrio Hipódromo, donde los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de la mujer, de 39 años.

Según la información oficial, el acusado, identificado por sus iniciales como J. M. B., manifestó que el crimen ocurrió el lunes 12 de octubre. Después, siempre de acuerdo con su relato, viajó a Jujuy para dejar a su hijo de un año y medio al cuidado de un familiar. Tras ese viaje, regresó y se entregó a la Policía.

Fuentes consultadas por EL DIA señalaron que el hombre habría estrangulado a la mujer en una escalera de la vivienda. Ese dato deberá ser corroborado por las pericias, mientras que el parte policial indicó que el cuerpo presentaba signos compatibles con asfixia mecánica.

El caso generó conmoción entre los vecinos de Barrio Hipódromo, donde este jueves se desplegó un importante operativo policial. La fiscal interviniente llegó al lugar para avanzar con las actuaciones y supervisar las medidas correspondientes. La investigación busca reconstruir las circunstancias del crimen y establecer qué ocurrió durante los días transcurridos hasta la presentación del acusado.

La causa fue caratulada como femicidio y quedó a cargo de la UFIJ N.º 17 de La Plata. El sospechoso permanece detenido mientras se desarrollan las pericias y las diligencias judiciales.

EN DESARROLLO

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