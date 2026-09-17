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Contardi insiste en su inocencia y dejó una frase que reflejó el peso de la sentencia

Por Redacción

“Me voy a morir en cana”. Con esa frase, Claudio Contardi resumió el impacto que le provocó la decisión del Tribunal de Casación Penal bonaerense de confirmar su condena por los abusos sexuales cometidos contra Julieta Prandi y dejar firme una pena de 18 años y seis meses de prisión. Según trascendió, el empresario recibió con sorpresa la resolución de los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Budiño. Desde su entorno señalaron que mantenía expectativas de que el recurso presentado por su defensa tuviera un resultado más favorable.

Su abogado, Fernando Sicilia, sostuvo que Contardi continúa proclamando su inocencia y cuestionó distintos aspectos del fallo. “Él dice que es inocente, tenía muchas esperanzas de que pudieran rever la sentencia”, afirmó.

El letrado también expresó su desacuerdo con la decisión de Casación y volvió a cuestionar cuestiones vinculadas a la renuncia al juicio por jurados, la actuación de las defensas anteriores y algunas pericias incorporadas durante el proceso.

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