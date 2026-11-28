La ilusión de terminar el año con una fiesta, celebrar el esfuerzo de toda una temporada y despedir a una categoría quedó atravesada por la impotencia. A pocos días de ese momento tan esperado, el Club Infantil Monasterio, de calle 82 entre 13 y 14, volvió a ser blanco de la delincuencia. Esta vez, los ladrones no solamente provocaron destrozos y se llevaron elementos indispensables para el funcionamiento de la institución: también se llevaron los trofeos que los chicos habían conseguido con esfuerzo y que tenían un valor mucho más grande que el material.

El ataque representó el séptimo robo que sufre el club en este último tiempo. Los delincuentes forzaron los ingresos, rompieron instalaciones y cables y arrasaron con distintos sectores del predio. Entre los elementos sustraídos figuran una cocina, un anafe, una freidora, una bomba de agua, focos, pelotas, banderas y las copas deportivas de los nenes. Un botín que, para quienes lo consiguieron a pulmón, significa mucho más que una lista de objetos perdidos.

El momento elegido tampoco pasa inadvertido. Las familias y los responsables del club estaban preparando la despedida de la categoría 2013, prevista para el 12 de diciembre, una jornada especial para los chicos que cierran una etapa. Sin embargo, el robo obligó a poner en primer plano la reconstrucción de lo destruido y la búsqueda de los elementos para que la celebración pueda realizarse.

En las redes sociales, los mensajes de padres y allegados reflejaron el dolor que dejó el episodio. “A nada de terminar el año, a nada de despedir a nuestra categoría 2013, rompieron todo y se llevaron todo”, expresó una de las familias. Otros remarcaron que se trata de cosas que utilizan cotidianamente los nenes. La indignación también se hizo sentir entre quienes acompañan el proyecto y ven cómo, una vez más, el esfuerzo de toda una comunidad termina siendo el blanco de los delincuentes.

Según pudo saber EL DIA, desde la institución fueron contundentes al describir el impacto: allí participan del fútbol infantil 120 varones y 118 nenas, más de 220 chicos que encuentran un lugar de encuentro, deporte, compañerismo y contención. “No están robando solamente cosas materiales, están golpeando el sueño de 220 chicos”, manifestaron. Y aunque aseguraron que no van a bajar los brazos, el cansancio resulta difícil de disimular cuando cada nuevo ataque obliga a empezar de nuevo.

Se agrava la problemática

Lo ocurrido en Monasterio está lejos de ser un episodio aislado. Tal como se viene informando, los clubes de barrio de distintos sectores de La Plata también quedaron atrapados en una problemática de inseguridad que golpea a vecinos, comerciantes e instituciones. Espacios que funcionan gracias al trabajo voluntario, las colaboraciones y el sacrificio de las familias se encuentran expuestos a robos que no solamente generan pérdidas económicas: también ponen en jaque actividades sociales y deportivas que cumplen un papel fundamental en sus comunidades.

Un antecedente reciente se registró en el club Villa Lenci, ubicado en 21 y 78, en Altos de San Lorenzo. Allí, delincuentes ingresaron al predio y cortaron previamente los cables de la conexión wifi para impedir que las cámaras de seguridad pudieran registrar sus movimientos. Después se llevaron todo lo que vieron a su paso.

La secuencia deja una postal preocupante. Mientras las familias hacen malabares para juntar fondos, comprar materiales, mantener las instalaciones y garantizar que los chicos tengan un lugar donde jugar, los delincuentes convierten esos espacios en objetivos recurrentes. Y cuando el robo llega hasta las copas que los nenes ganaron en una cancha, el daño adquiere otra dimensión.

Desvalijaron un club y se llevaron hasta los trofeos infantiles / web