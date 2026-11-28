La inseguridad también alcanzó en las últimas horas a la comunidad educativa de La Plata. Esta vez, el blanco fue la Escuela Secundaria N° 5 de Tolosa, ubicada en 531 entre 115 y 115 bis, que sufrió su segundo robo en lo que va del año. Los delincuentes ingresaron durante la madrugada, rompieron rejas, puertas y vidrios, recorrieron distintas dependencias y provocaron destrozos antes de escapar con varios elementos. Según denunció la Asamblea Vecinal Tolosa, los intrusos ingresaron por uno de los sectores del predio, en inmediaciones de la Escuela N° 79, y violentaron distintos accesos para llegar al edificio. Una vez adentro, forzaron las puertas de la Dirección y la Subdirección y ocasionaron daños en el área de Ciencias Sociales. Entre los objetos sustraídos figuran un televisor, pavas eléctricas, alimentos y prendas de vestir que estaban destinadas al ropero comunitario. Por estas horas buscan a los ladrones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes

SUSCRIBITE a esta promo especial Suscribirme