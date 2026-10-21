“Dame el celular o te rompo la panza”, le advirtió un ladrón

En otro episodio de violencia e inseguridad en La Plata, una mujer fue asaltada a punta de amenazas cuando llegaba a su lugar de trabajo, en 121 entre 68 y 69. El delincuente la obligó a entregar su celular y después le exigió la mochila, mientras le advertía: “Dame el celular porque te rompo la panza”. El hecho ocurrió alrededor de las 10.15, cuando la víctima acababa de bajar de un auto de aplicación. Según denunció, un motociclista que circulaba en una moto azul y con varios plásticos faltantes, se detuvo frente a ella y la intimidó para que entregara sus pertenencias. Tras quedarse con el teléfono, el asaltante le pidió también la mochila. La mujer le rogó que le permitiera sacar documentación de su hijo con discapacidad y de su padre, pero el delincuente escapó con sus cosas por 121, en dirección a 69. La mujer indicó que el lugar cuenta con cámaras de seguridad que podrían aportar elementos para identificar al responsable.

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