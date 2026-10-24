“Dame el celular, vos sabés cómo es”, le advirtieron

En otro sector de la Ciudad, una joven denunció que fue asaltada a punta de cuchillo en Los Hornos, donde una mujer la amenazó para robarle el celular y una bicicleta. Además, aseguró que la agresora habría realizado transferencias de dinero desde su cuenta bancaria hacia las de dos familiares. El episodio ocurrió cerca de las 19, en la zona de 158 y 62. Según consta en la denuncia, la víctima caminaba junto a su pareja cuando fue interceptada por la agresora. De acuerdo con su relato, la mujer exhibió un cuchillo, se lo apoyó a la altura del estómago y le exigió el teléfono celular con una amenaza: “Dame el celular, hermana, vos sabés cómo es”. Tras el robo, escapó por calle 58 y continuó su recorrido hasta que la víctima la perdió de vista. El hecho quedó bajo investigación para determinar las circunstancias del asalto y establecer qué ocurrió con los elementos sustraídos y las operaciones bancarias denunciadas.

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