Del sueño copero a la pesadilla: miraba a Estudiantes y le entraron a robar

Mientras Estudiantes de La Plata se jugaba el pase a la final de la Copa Libertadores frente a Flamengo, en Brasil, y sus hinchas seguían el partido con la ilusión de festejar, un jubilado de 72 años vivía una noche de terror en su propia casa. Cuatro delincuentes armados irrumpieron en la vivienda, lo ataron de pies y manos, lo amenazaron de muerte durante casi una hora y escaparon con dinero, armas y su camioneta.

Voceros informaron a EL DIA que el violento asalto ocurrió el jueves por la noche, alrededor de las 23 en una propiedad ubicada en avenida 13 entre 33 y 34, una zona transitada de La Plata que acumula episodios delictivos y preocupación entre sus vecinos. La víctima, hincha del Pincha, estaba en su dormitorio mirando el encuentro cuando fue sorprendida por los asaltantes, que vestían ropa oscura, guantes y pasamontañas, y portaban armas de fuego.

Según consta en la denuncia, los delincuentes comenzaron a exigirle dinero en efectivo, dólares y oro. Bajo amenazas constantes, el hombre les indicó que tenía una caja fuerte en la habitación. Los asaltantes la abrieron y se apoderaron de una suma importante de dinero, parte en moneda extranjera, además de dos pistolas.

Pero el robo no terminó ahí. De acuerdo con el testimonio de la víctima, mientras uno de los hombres permanecía junto a él para mantenerlo bajo control, los otros recorrieron los distintos ambientes de la casa en busca de más objetos de valor. Le insistían con que debía tener más plata y lo amenazaban con matarlo.

La secuencia se extendió durante aproximadamente una hora, en la que el jubilado permaneció atado y a merced de la banda. Según declaró, no lo golpearon.

Una fuga en camioneta

Antes de escapar, los delincuentes le exigieron las llaves de su camioneta, una Jeep Compass blanca con techo negro que estaba estacionada en el garaje. También se llevaron las llaves de la vivienda y el control remoto del portón. Una vez que se fueron, el damnificado consiguió desatarse y avisó a sus familiares.

Recién después advirtió que una reja de la ventana de un baño, en la planta alta, había sido cortada y que la abertura estaba dañada. Por eso, sospecha que ese fue el punto de ingreso de los asaltantes.

Se agrava la inseguridad

El caso del médico jubilado también había dejado al descubierto el impacto que estos ataques tienen en las víctimas. “Me robaron la paz y la tranquilidad”, había dicho, afligido, a EL DIA. El primero de los asaltos ocurrió el 18 de septiembre, cerca del mediodía, cuando regresaba a su casa después de comprar una empanada, justo el día de su cumpleaños.

Según relató, un delincuente de unos 25 años, con el rostro cubierto, lo sorprendió por detrás dentro de la vivienda y lo golpeó. El sospechoso escapó con dinero, alrededor de 20 relojes y las llaves de la casa y de la camioneta. Incluso le preguntó cómo abrir el portón para salir.

El vehículo apareció abandonado a pocas cuadras y, tras el robo, el médico tuvo que cambiar los códigos de acceso a su propiedad.

La sucesión de ataques alimenta la preocupación entre los vecinos por la violencia con la que actúan las bandas que irrumpen en viviendas y por la impunidad con la que logran escapar.

Mientras en distintos puntos de La Plata el triunfo de Estudiantes por penales desataba la alegría por la clasificación a la final continental, para este vecino de avenida 13 la noche terminó marcada por el miedo y la amargura. En este sentido voceros indicaron que la investigación quedó en manos de la comisaría Segunda, que busca establecer cómo actuó la banda e identificar a los responsables.