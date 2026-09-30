Descompensaciones, un choque y problemas que fueron cambiando el rumbo del debate

El juicio por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo Samoré de Villa Lugano, quedó atravesado desde su inicio por distintos episodios que afectaron el desarrollo de las audiencias.

El 2 de septiembre, Álvarez sufrió una descompensación durante una jornada y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández. Cinco días después, su defensa volvió a pedir la suspensión del debate y recusó a los integrantes del tribunal y al fiscal, aunque esos planteos fueron rechazados.

El 22 de septiembre, en tanto, el músico protagonizó un choque en una estación de servicio y al día siguiente fue internado en el Hospital Tornú. A partir de entonces, el tribunal intentó sostener el debate mediante una conexión remota desde el hospital.

La alternativa tampoco pudo concretarse el lunes, cuando Álvarez sufrió un nuevo episodio y, según informó su defensa, intentó abandonar el centro de salud. Los siete testigos citados para esa jornada finalmente no declararon. En las últimas horas, además, el músico habló sobre su situación en una entrevista con Moria Casán (pág. 19). Ahora, la continuidad del proceso vuelve a quedar bajo análisis.