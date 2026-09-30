Pity Álvarez, internado por 90 días y en duda la continuidad del juicio

La situación de Cristian “Pity” Álvarez dio ayer un nuevo y fuerte giro en medio del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz. El Juzgado Civil N°4 ordenó la internación forzosa del músico por un plazo de 90 días, luego del episodio ocurrido el lunes en el Hospital Tornú, donde intentó abandonar el centro de salud cuando debía conectarse de manera remota con una audiencia del debate.

La resolución convalidó la permanencia de Álvarez en el Tornú y estableció que deberá continuar internado hasta que se determine una eventual derivación a una institución especializada en salud mental. El director del hospital tendrá que informar cada 30 días sobre su evolución y comunicar alguna novedad de importancia.

La medida se tomó a partir de un informe del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma, cuyos profesionales evaluaron al músico el 23 de septiembre. En ese documento se consignó que presentaba “riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros” y criterio de internación psiquiátrica.

Según el informe incorporado al expediente, la evaluación estuvo vinculada con un cuadro de abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas y una descompensación psicótica aguda. La resolución judicial, a su vez, aclaró que la internación es una medida terapéutica de carácter restrictivo y que debe mantenerse durante el menor tiempo posible. Si desaparecen las causas que la originaron, deberá disponerse la externación.

Hasta entonces, Álvarez no podrá abandonar el Tornú por sus propios medios. Una eventual salida deberá producirse mediante una derivación a otro establecimiento de salud, en ambulancia y acompañado por un familiar responsable. El hospital quedó además habilitado a solicitar una consigna policial si fuera necesario para garantizar que continúe con el tratamiento.

En paralelo, el juzgado pidió a la Clínica Dharma que informe si puede recibir al músico y requirió a SADAIC que gestione de manera urgente una vacante en una institución adecuada a sus necesidades terapéuticas. También ordenó ampliar la evaluación que deberá realizar el Cuerpo Médico Forense para determinar si Álvarez cuenta con la aptitud psicofísica necesaria para afrontar el proceso penal: comprender la acusación, comunicarse con sus abogados y participar activamente del juicio.

Ese punto será central hoy. A las 11 está prevista una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que deberá resolver cómo continúa el debate luego de la nueva decisión judicial. La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, prepara un nuevo planteo para pedir la suspensión del juicio a partir de la situación de su representado.

La discusión ya había quedado planteada el lunes. Ese día, Álvarez debía seguir la audiencia desde el Hospital Tornú a través de una conexión remota. Había siete testigos convocados para declarar. Sin embargo, cuando se intentó trasladarlo dentro del hospital para realizar la conexión, se produjo un nuevo episodio y el músico intentó retirarse.

El tribunal había rechazado inicialmente el pedido de la defensa para suspender el debate y dispuso un cuarto intermedio con el objetivo de encontrar una alternativa que permitiera la participación del acusado. Pero la imposibilidad de concretar la comunicación obligó a postergar los testimonios para esta jornada que ahora, será clave.