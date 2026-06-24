Detienen a un sospechoso por el crimen de Berisso tras identificar al hombre degollado

La investigación por el homicidio de Roberto Claudio Rodríguez, el hombre de 54 años hallado degollado en una zona de matorrales de Berisso, tuvo un avance clave anoche, al cierre de esta edición. Según informaron fuentes policiales, detuvieron a un sospechoso y secuestraron elementos que podrían ser determinantes para esclarecer el crimen.

El cuerpo de la víctima había sido encontrado el pasado miércoles 6 de mayo en las inmediaciones de las calles 126 entre 28 y 29, cerca de un arroyo. En un primer momento el cuerpo no pudo ser identificado porque en la vestimenta no llevaba documentación, pero luego los investigadores lograron establecer su identidad mediante registros dactilares, tal como informó EL DIA hace algunas semanas.

Luego de relevar e identificar el cadáver, la autopsia confirmó la violencia del ataque: Rodríguez murió a causa de un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca en el cuello. Además, presentaba fracturas en la zona cervical, lesiones en el rostro, traumatismo encefalocraneano grave y una herida abdominal.

A partir del análisis de cámaras de las seguridad, los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de la víctima previo al ataque mortal. Tal es así que las imágenes permitieron observar que Rodríguez llegó al lugar del hecho a bordo de su motocicleta y que minutos después arribó un hombre en bicicleta, quien ingresó a la zona de pastizales y luego salió solo. Posteriormente, la víctima nunca volvió a ser vista con vida.

Conforme fuentes policiales, el sospechoso fue identificado como J. A. A., un hombre de 60 años, quien vivía en la misma pensión que la víctima. Según la pesquisa, ambos habrían mantenido conflictos previos, un dato que ahora forma parte de la línea investigativa de la fiscalía.

Tras reunir pruebas, la Justicia ordenó la detención del acusado, quien fue localizado en una vivienda de La Plata. Durante el allanamiento realizado en el domicilio se secuestró una bicicleta playera azul con canasto negro, una cuchilla tipo carnicero de unos 30 centímetros, una bolsa con aparentes manchas hemáticas y prendas que serían coincidentes con las utilizadas al momento del ataque.

La causa es investigada por la UFI N°11 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, y el detenido quedó a disposición judicial acusado por homicidio agravado. Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con el crimen.