Detuvieron a 15 penitenciarios tras denuncias de torturas y abusos en la cárcel de mujeres de Magdalena

Quince agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron detenidos durante la madrugada de este martes en distintas dependencias carcelarias, en el marco de la investigación por las denuncias de torturas y abusos ocurridos en la Unidad 51 de Magdalena, una cárcel destinada a mujeres.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Juan Pablo Masi, y se concretaron a partir del trabajo coordinado entre la fiscalía interviniente, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Según se informó oficialmente, las detenciones tienen como objetivo asegurar elementos de prueba y poner a disposición de la Justicia a las personas presuntamente involucradas en los hechos denunciados, que tuvieron lugar durante el mes de junio y que posteriormente tomaron estado público.

La investigación se inició a partir de graves acusaciones relacionadas con presuntos episodios de violencia y abusos dentro de la unidad penitenciaria de Magdalena. Ahora, la Justicia busca determinar las responsabilidades individuales y reconstruir qué ocurrió durante los episodios denunciados.

Desde el Gobierno bonaerense remarcaron que las actuaciones se desarrollaron de manera conjunta entre los organismos involucrados y bajo las órdenes de la Justicia. A través de un comunicado, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia reafirmaron su compromiso con el “total esclarecimiento” de los hechos.