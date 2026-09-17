Detuvieron a un integrante de la banda de los "rompe vidrios" en City Bell

Un joven de 22 años fue aprehendido en las últimas horas durante un operativo policial realizado en el barrio Savoia de City Bell, en el marco de una investigación por el robo de pertenencias del interior de dos camionetas estacionadas en la zona de Diagonal 93, entre 13 A y 13 B.

El procedimiento se llevó a cabo el miércoles 16 de septiembre, luego de una serie de tareas investigativas encabezadas por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría décima de City Bell.

Rompieron los vidrios de dos vehículos

La investigación se inició a partir de la denuncia de dos vecinos que habían sufrido robos bajo una modalidad similar.

Según consta en la información policial, el primer hecho tuvo como víctima a un hombre de 54 años, quien había dejado estacionada su camioneta Peugeot Partner de color rojo en la zona de Diagonal 93. Al regresar, advirtió que los vidrios del vehículo estaban rotos y que le habían sustraído distintas pertenencias del interior.

Posteriormente, otro vecino denunció que desconocidos habían dañado los vidrios de su camioneta Toyota Hilux, de color gris, y le habían robado efectos personales.

A partir de estos episodios, los investigadores realizaron un relevamiento de cámaras de seguridad, tomaron testimonios y analizaron imágenes para intentar identificar a los responsables.

Dos allanamientos y un detenido

Con la información reunida, el personal policial logró establecer la identidad de un posible sospechoso y solicitó dos órdenes de registro domiciliario y secuestro.

Los procedimientos se concretaron en dos domicilios del barrio Savoia: uno ubicado en calle 496, entre 7 y 8, y otro en calle 7 bis, entre 476 y 477.

Durante los operativos, los agentes aprehendieron a un joven de 22 años y secuestraron distintos elementos que podrían estar vinculados con los hechos investigados.

Entre los objetos incautados se encontraban 30.000 pesos en efectivo, tarjetas de crédito, débito y SUBE a nombre de distintas personas, prendas de vestir presuntamente utilizadas durante los robos y un cuadro de motovehículo con su numeración cortada mediante herramientas, aparentemente una amoladora.

De acuerdo con el parte policial, parte de los elementos secuestrados correspondería a los objetos denunciados como sustraídos.

Interviene la Justicia

Tras los allanamientos, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 16 de La Plata tomó conocimiento del procedimiento y avaló las actuaciones realizadas.

El joven quedó aprehendido y fue citado a comparecer ante la Justicia en la primera audiencia del jueves 17 de septiembre.

La causa se encuentra enmarcada en una investigación por robo y continúa bajo intervención de la Fiscalía correspondiente.

VIDEO: ASÍ ACTUABAN LOS "ROMPE VIDRIOS" EN CITY BELL