Detuvieron en La Plata a un prófugo por el intento de robo a Daniel Scioli

Un joven de 19 años que se encontraba prófugo de la Justicia por el intento de robo en la residencia de Daniel Scioli en Villa La Ñata fue detenido en La Plata tras un operativo a cargo de oficiales de la Comisaría Novena.

Se trata de Thiago Alejandro Martore, quien fue localizado en una vivienda alquilada en la zona de calle 30 entre 86 y 87, en el barrio de Altos de San Lorenzo. En el mismo procedimiento realizado durante la noche del jueves, los efectivos arrestaron también a Geremías Andrés Campanella Fernández, de 18 años.

Durante el procedimiento policial, los efectivos secuestraron dos motos, armas de fuego, municiones y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes en el marco de la investigación.

Ambos detenidos eran investigados también por una serie de robos de motos cometidos presuntamente mediante amenazas con armas de fuego. Los policías realizaron durante varios días tareas de seguimiento y ciberpatrullaje para dar con su ubicación.

Los dos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia y enfrentarán cargos por robo agravado por el empleo de arma de fuego, mientras continúa la investigación para determinar su participación en otros hechos delictivos.

Cabe señalar que el exgobernador bonaerense fue víctima de un intento de robo el 24 de julio en su residencia ubicada en el partido de Tigre. Los sospechosos descendieron con los rostros cubiertos por máscaras con estampas de payasos y guantes para evitar dejar rastros.

En ese marco, fue detenido Brian Orona, un ex policía bonaerense que hasta el año pasado se desempeñó como custodio de Scioli. Esta circunstancia, para los investigadores, explicaría el conocimiento que tenía sobre el sistema de acceso a la propiedad.