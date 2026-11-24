

Uno de los heridos por la explosión en un local de comidas en Ezpeleta, partido bonaerense de Quilmes, murió este martes tras permanecer internado con más del 50% de su cuerpo quemado.

Se trata de Nahuel Aguilar, quien tenía 32 años, y la triste noticia fue confirmada por el Municipio, que expresó sus condolencias a los familiares.

"El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar. Nuestro más sentido pésame a su familia sus seres queridos", expresa el comunicado.

El siniestro fatal sucedió este domingo por la noche durante la celebración por el 154° aniversario de Ezpeleta. En medio de los festejos se produjo una explosión seguida de incendio en el interior de un local de comidas ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá.

Como consecuencia de la explosión, siete personas resultaron heridas y este martes se confirmó el fallecimiento de Aguilar, quien estaba internado en grave estado con el 50% de su cuerpo quemado.

Las primeras pericias en el lugar confirman que el hecho ocurrió por la explosión de una garrafa en la zona de la cocina, la cual era manipulada por la víctima. Hasta el momento no trascendió el motivo que provocó su estallido.