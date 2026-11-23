Una cuenta de redes sociales que realiza videos de humor logró grabar el momento en el que el local de comidas explotó durante los festejos por el aniversario de la localidad de Ezpeleta, caso que dejó varios heridos.

El hecho ocurrió el domingo 22 de noviembre por la noche durante la celebración por el 154° aniversario de Ezpeleta cuando se produjo una explosión seguida de incendio en el interior de un local de comidas ubicado en la intersección de Centenario y Bogotá.

Al tratarse de un festejo vecinal, muchas personas se encontraban en la calle, entre ellas los humoristas de la cuenta Sin Nafta. En el momento en el que se estaban por sacar fotos con algunos seguidores, la cámara con la que grababan pudo captar cuando el comercio explotó.

En el video se observa a las personas corriendo, mientras que otras intentan ayudar a quienes se encontraban dentro del local, pero las llamas ya envolvían en lugar.

Como consecuencia de la explosión, siete personas resultaron heridas y unas de ellas se encuentra internada en grave estado con el 50% de su cuerpo quemado.