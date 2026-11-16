Dolor en la UNLP tras la muerte del trabajador en el Observatorio

Una profunda conmoción atraviesa por estas horas al ámbito académico y científico de la Universidad Nacional de La Plata tras conocerse el fallecimiento de Nicolás Emilio Salerno, un apreciado trabajador y divulgador de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. A raíz de la pérdida, las autoridades de la casa de estudios decidieron suspender sus actividades administrativas y académicas durante este lunes en señal de respeto.

A través de un sentido mensaje oficial, la institución educativa expresó su pesar por la partida del hombre de 48 años y destacó su extensa trayectoria dentro del predio del Bosque. "Despedimos con mucho dolor a Nicolás Salerno, miembro muy querido por nuestra comunidad, fallecido el día de ayer. Fue un apasionado de la astronomía, contribuyó enormemente al desarrollo de la extensión en el Observatorio y tuvo un compromiso ejemplar con la institución", señalaron desde la facultad.

En el mismo comunicado, las autoridades universitarias remarcaron sus valores personales y enviaron sus condolencias al entorno íntimo de la víctima. "Destacamos su calidad humana y acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de tanta tristeza. La facultad permanecerá cerrada el día de hoy en señal de duelo", concluye el texto difundido hacia toda la comunidad educativa.

El hecho

De acuerdo con el reporte policial al que accedió este medio, el trágico episodio se registró durante la noche de ayer, alrededor de las 22 horas, en el predio del Planetario ubicado en el Paseo del Bosque. Tras recibir un alerta a través de la central de emergencias 911, efectivos del Comando de Patrullas La Plata acudieron al edificio universitario y hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que habría caído desde el techo de la estructura.

Minutos después, una ambulancia del SAME arribó a la escena y constató el deceso Nicolás Salerno de 48 años.

En primera instancia tomó intervención la UFI N° 5 del departamento judicial de La Plata, donde investigan las causas del episodio. No obstante, debido a que el predio universitario pertenece a la órbita nacional, el Ministerio Público Fiscal dispuso el traslado de las actuaciones y los peritajes de rigor a la Policía Federal Argentina bajo la competencia del fuero federal.