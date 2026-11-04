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El debate continúa esta jornada con más declaraciones

Por Redacción

El juicio continuará hoy desde las 10, en lo que será la tercera audiencia. En principio, está prevista la declaración de otros siete testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. La acusación pública está a cargo de los fiscales Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet, mientras que la familia Armand participa como particular damnificado con la representación de Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. Alvite enfrenta una imputación por homicidio simple con dolo eventual y es defendida por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. Por su parte, Velázquez está representada por la defensora oficial Raquel Ponzinibio. El debate debe resolver una discusión que excede la mecánica del choque: si la conducta de Alvite constituyó un homicidio doloso o si se trató de un accidente derivado de una conducción imprudente. La diferencia entre ambas calificaciones es sustancial y puede determinar el futuro judicial.

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