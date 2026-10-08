Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Policiales

El fuerte reclamo en La Plata por el crimen de Agustín González: "Lo mataron por diversión"

Durante la primera audiencia preliminar, los allegados de la víctima denunciaron privilegios para los detenidos y exigieron celeridad procesal. Aseguran que el joven fue herido de muerte sin motivo alguno

Por Redacción

En el marco de la audiencia preliminar por el crimen de Agustín González, sus familiares volvieron a expresar su reclamo para exigir que el debate oral se realice este mismo año y repudiaron la posibilidad de aguardar hasta 2030.

“Queremos el juicio para este año. Nos dieron una posible fecha para el 2030. Hablamos de cuatro años y a mi hijo no le dieron oportunidad”, expresó la madre de la víctima para graficar la desesperación ante la lentitud del proceso judicial.

En ese sentido, remarcó el enorme impacto emocional de la demora procesal: “Yo quiero que me duela todo ahora. No de acá a cuatro años remover todo. A mí me rompieron mi familia. No mataron solo a Agustín, nos mataron a todos nosotros”.

Sobre la noche del crimen, la mujer aseguró que el ataque resultó a traición y sin motivos previos: “Fueron de una y le dieron dos tiros de espalda. Lo mataron por diversión, por nada ni los conocía. Agustín estaba solo parado en una esquina. Fueron dos tiros, uno en la cabeza y otro en la columna. Certeros”.

Además de reclamar celeridad, el entorno cuestionó las condiciones de detención de los sospechosos, quienes permanecen en una dependencia temporal tras casi once meses del hecho. “Yo no tengo plata. No puedo arreglar a mi hijo. Ellos tienen medios para arreglar y todavía están en alcaidía, más beneficios para ellos”, denunció.

Además, el círculo íntimo consideró inaceptable la postergación del debate, dado que la investigación logró reunir los elementos necesarios para avanzar: “Hoy es la primera audiencia preliminar por juicio por jurados. Nosotros pedimos que por favor avancen, ya tenemos a los asesinos, tenemos las pruebas y los tenemos individualizados”.

“Está todo completo como para que ya podamos entrar en juicio, pero nos dieron fecha para el 2030. Me parece un abuso que a ellos les otorguen oportunidades. A él no le dieron la oportunidad de vivir y eso es lo que nos duele”, agregaron con indignación.

Para concluir, la familia exigió empatía por parte de la Justicia: “¿Por qué las víctimas tenemos que seguir bajo el mando del poder de la plata? Nosotros venimos a exigir justicia, no es mucho”.

“Es ponerse en el lugar de la víctima, en el dolor de una mamá, en el dolor de una familia. Agustín fue mi primer sobrino, el primer nieto. Era mucho para nosotros y que nos hagan esto nos duele un montón porque vemos que no hay justicia”, sentenciaron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?