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El juicio no para: la defensa presenta sus pruebas

Por Redacción

La cuarta audiencia del juicio contra Felicitas Alvite se desarrollará hoy y tendrá como protagonistas a los testigos propuestos por las defensas. En principio, está previsto que declaren entre seis y siete personas, entre ellas el titular del automóvil que conducía Alvite la noche del embiste fatal a Walter Armand. Sus testimonios buscarán aportar elementos desde la perspectiva de las partes acusadas. El debate se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, integrado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo. La acusación está a cargo de los fiscales Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet, mientras que la familia de Walter Armand participa como particular damnificada, representada por Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando. En tanto Felicitas Alvite es defendida por Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo. En tanto, Valentina Velázquez, imputada por prueba de velocidad temeraria, cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

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