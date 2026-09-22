El relato que complica al DT de hockey acusado de abuso: "Entraba desnudo cuando me duchaba"

Este domingo, el DT de hockey Horacio “Chacho” Asensio (59) fue detenido en su casa del Bosque Peralta Ramos por una causa iniciada en Monte Hermoso hace dos años. Está acusado por una jugadora de abuso sexual ultrajante agravado por haber sido cometido por quien tenía a su cargo la educación o guarda de la víctima.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en abril de 2024 por una mujer que era menor de edad al momento de los hechos. Según la acusación, las situaciones investigadas habrían ocurrido entre 2011 y 2014, cuando Asensio, que tenías 45 años, estaba a cargo de equipos femeninos de hockey sobre césped en Monte Hermoso.

De acuerdo con la investigación, la denunciante tenía entre 14 y 17 años y se encontraba bajo la referencia y guarda del entrenador en distintas actividades vinculadas con el deporte. Los episodios denunciados habrían ocurrido en diferentes lugares, incluso durante competencias fuera de Monte Hermoso.

Entre otras pruebas, la investigación incorporó mensajes de contenido íntimo que, según la acusación, el hombre habría enviado a la adolescente y en los que le exigía mantenerlos ocultos para evitar problemas con su familia. Asensio, entonces también era secretario de Deportes de Monte Hermoso,

Relato revelador

Clave para la investigación judicial fue la declaración de una de las víctimas, quien reconstruyó situaciones que comenzaron cuando tenía entre 14 y 15 años y continuaron hasta los 17.

“Estoy denunciando a mi exentrenador”, contó la joven y afirmó que inicialmente el DT comenzó a darle besos en la boca “como si fuera un saludo normal”, además de realizarle tocamientos durante partidos, en vestuarios y en momentos en los que se encontraban solos.

También manifestó que recibía mensajes personales y que él insistía para encontrarse con ella a solas. Luego contó que, cuando tenía 15 años, comenzó a concurrir al departamento del técnico bajo el supuesto de revisar filmaciones de hockey destinadas a corregir aspectos de su juego.

Según sostuvo, Asensio preparaba comida y colocaba en el televisor las grabaciones de sus entrenamientos. “Lo que menos hacía era mirar el video”, expresó y denunció besos y distintos tocamientos de carácter sexual que se habrían producido en una habitación del departamento.

“Yo estaba tensa, me alejaba, estaba muy incómoda, no quería”, afirmó en uno de los tramos de su testimonio. La denunciante explicó además que durante mucho tiempo no contó lo que ocurría y que incluso se reprochaba continuar concurriendo a esos encuentros.

Uno de los pasajes centrales de la declaración habría ocurrido en una piscina. Según relató, era la única integrante de su grupo a la que el entrenador le exigía complementar el hockey con natación.

El acusado buscaba horarios en los que no hubiera otras personas en la pileta y fueron unos cuatro los encuentros durante un período de cinco meses. En el último de ellos terminó de nadar e ingresó sola al vestuario femenino para ducharse.

Fue entonces, siempre de acuerdo con su testimonio, cuando el entrenador ingresó desnudo al sector donde ella se duchaba y la obligó físicamente a mantener contacto sexual con él. “Me asusté, me largué a llorar”, declaró la joven.

Este testimonio se sumó al de al menos otras tres mujeres, todas menores de edad cuando se habrían producido los abusos que se le imputan a Asencio en la causa a cargo de la juez Marisa Promé.

Por su parte, tras conocerse los abusos y la detención del DT, el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández solicitó que la investigación avance hasta las últimas consecuencias. “No se puede mirar para el costado ante estos hechos”, sostuvo.