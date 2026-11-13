El peor final: encontraron muerto a Martín López en La Plata, buscado hace 21 días

Un hombre de 44 años que era intensamente buscado desde fines de octubre fue encontrado muerto este viernes en el Parque Pereyra Iraola, en un sector cercano al Camino Centenario y al arco de Villa Elisa, en dirección a Berazategui.

El hallazgo se produjo luego de una serie de tareas investigativas y rastrillajes realizados por efectivos policiales, personal de la DDI y distintas áreas descentralizadas. La búsqueda se había iniciado a partir de una denuncia presentada el pasado 26 de octubre por un familiar del hombre.

De acuerdo con la información policial que accedió EL DÍA, el último registro de conexión a las antenas del teléfono celular de la víctima había permitido establecer una ubicación en un sector del Parque Pereyra Iraola, aproximadamente a 500 metros del cruce del Camino Centenario y el arco de Villa Elisa.

A partir de ese dato, los investigadores organizaron un nuevo operativo de búsqueda. Durante el rastrillaje, los efectivos localizaron el cuerpo a unos 70 metros del punto señalado, en medio de la arboleda del predio.

Según el parte policial, el hombre se encontraba sin vida y en avanzado estado de descomposición. Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de peritos y personal de la Morgue Judicial para realizar las actuaciones correspondientes.

En la causa intervienen la UFI N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 3, que deberán avanzar con las diligencias para determinar las circunstancias de la muerte.

El procedimiento permitió dar con el paradero del hombre, cuya desaparición había sido denunciada por su familia hace poco más de dos semanas.