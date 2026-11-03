“Es volver a revivir todo el dolor”, dijo la hermana

Laura, hermana de Walter, fue otra de las familiares que enfrentó los micrófonos en la antesala del inicio del juicio. Y lo dejó aclaro antes de ingresar a la sala de debate: “Es volver a revivir todo el dolor. Hoy se siente más agudo”.

La mujer dijo que “sabemos que va a ser difícil pero queremos creer en la justicia. Queremos que no haya más casos como este, ni que anden por la calle como si nada. Me quitó a mi hermano, se fue un hijo, un padre y un amigo. Tiene que haber justicia”.

En ese sentido confió en la investigación y destacó que “las cámaras deberían ser más que suficientes porque muestran la picada y la forma tan brutal con la que le quitó la vida mi hermano. Y están los chats. Por eso las cámaras hablan por sí solas y los chats no hacen más que demostrar todo lo que quiso encubrir. Todo está sobre la mesa y debería bastar”.

A la hora de hablar de su hermano Walter lo recordó como una persona “maravillosa” y contó que “era la alegría de la casa. Era músico, muy de sus amigos y de sus hijos. La ausencia se siente”.

En las redes también hubo mucho impacto por el arranque del proceso oral, fundamentalmente desde la cuenta de Instagram “justiciaxwalter”, donde los reclamos de justicia son innumerables.