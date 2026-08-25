Fentanilo: otra ex funcionaria de la ANMAT imputada pidió volver a declarar en La Plata

Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y segunda autoridad de la ANMAT, pidió ampliar su declaración indagatoria y fue citada para este miércoles antes del mediodía en los tribunales federales de La Plata.

La funcionaria es una de las 15 personas imputadas en la causa que investiga la muerte de 90 personas y las lesiones sufridas por otras 44 que recibieron fentanilo contaminado en distintos centros de salud. El expediente busca determinar las responsabilidades de quienes intervinieron en la fabricación, control y circulación del medicamento.

La nueva declaración se produce apenas un día después de que Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, ampliara durante cuatro horas su propia indagatoria ante Kreplak y la fiscal federal Laura Roteta.

Bisio también había presentado previamente un escrito de 117 páginas en el que cuestionó las acusaciones y deslindó responsabilidades por los controles realizados sobre los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, vinculados con el fentanilo contaminado.

En aquella presentación, la ex titular de la ANMAT apuntó especialmente contra Mantecón Fumadó, a quien atribuyó responsabilidad en la supervisión de los procedimientos del INAME. Ahora, la ex directora del organismo tendrá la oportunidad de exponer su propia versión.

Una nueva funcionaria queda en el centro de la estrategia

Según trascendió, Mantecón Fumadó no tendría previsto responder directamente a los cuestionamientos de Bisio. El eje de su nueva declaración estaría puesto en otra funcionaria de la ANMAT: Mariela Baldut.

Baldut es farmacéutica y desde agosto de 2024 se desempeña como jefa del Departamento de Vigilancia, Post Comercialización y Acciones Reguladoras. Continúa trabajando actualmente en la ANMAT.

Su nombre apareció en la causa luego de una serie de allanamientos realizados en septiembre de 2025 en dependencias de la ANMAT y en domicilios de funcionarios y exfuncionarios vinculados con distintas áreas del organismo.

En aquel procedimiento también fueron allanados los domicilios de Bisio y Mantecón Fumadó, además de los de Ana Laura Canil, directora de Fiscalización y Gestión de Riesgo del INAME, y Maximiliano Carlos Lalín, jefe del Departamento de Inspectorado del organismo.

Baldut posteriormente fue convocada a declarar como testigo. Su testimonio quedó bajo secreto de sumario, por lo que tanto Bisio como Mantecón Fumadó no tuvieron acceso a sus dichos cuando fueron indagadas.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas en la investigación, Baldut habría aportado información sobre los procedimientos administrativos y las actuaciones desarrolladas dentro del INAME-ANMAT, respaldándose en expedientes que había elaborado durante su trabajo en el organismo.

Ahora, según trascendió, Mantecón Fumadó buscaría responder a parte de esas afirmaciones después de haber tomado conocimiento de su contenido.

El antecedente de los laboratorios HLB y Ramallo

Uno de los elementos que aparece en el expediente es un intercambio de mensajes entre Mantecón Fumadó y Baldut, fechado el 27 de febrero de 2025, en el marco de una inspección vinculada con los laboratorios investigados.

Según lo incorporado a la causa, Baldut habría advertido sobre deficiencias en los procesos productivos y planteado la necesidad de retirar de circulación los lotes elaborados por Ramallo para HLB.

En ese intercambio, Baldut habría señalado que los productos debían ser retirados porque los procesos no se habían realizado bajo las denominadas Buenas Prácticas de Fabricación (BPF).

La funcionaria también habría advertido sobre el riesgo sanitario que implicaba demorar una decisión y sostuvo que, ante la aparición de un evento adverso o una muerte, la responsabilidad podía recaer sobre el organismo de control.

El intercambio es ahora uno de los elementos que podrían ser analizados en la nueva declaración de Mantecón Fumadó.

Fentanilo: la causa espera una definición clave

La nueva ampliación vuelve a postergar una de las decisiones más esperadas del expediente: la resolución de Kreplak sobre la situación procesal de los 15 imputados.

El juez deberá determinar quiénes continuarán procesados, quiénes podrían quedar sobreseídos y respecto de quiénes corresponde dictar una falta de mérito.

La causa investiga la cadena de responsabilidades detrás de la producción, control y distribución del fentanilo contaminado que fue administrado a pacientes en distintos centros de salud y que, de acuerdo con la investigación, provocó 90 muertes y afectó a otras 44 personas.

Con la nueva declaración de Mantecón Fumadó, prevista para este miércoles a las 11, el expediente vuelve a sumar un capítulo antes de que el juez federal adopte una definición sobre el futuro procesal de los principales funcionarios y responsables involucrados.