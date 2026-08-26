Otro día de reclamos y un piquete de vecinos sin luz

Un grupo de vecinos de Melchor Romero cortó ayer la avenida 520 y 179, en reclamo por los reiterados cortes de luz que afectan a la zona. La protesta, que incluyó una quema de neumáticos, se produjo a más de una semana del incendio en la Estación Transformadora Tolosa de Edelap que dejó a miles de usuarios sin servicio en La Plata y la Región.

En otros sectores, como 522 a 532 y 115 a 120, los vecinos denunciaron que permanecieron sin electricidad desde las 3 hasta cerca de las 7. Para muchos, el problema no terminó con la restitución del suministro: las interrupciones volvieron a repetirse y los grupos electrógenos instalados como alternativa también generaron reclamos por el ruido.

En 12 entre 527 y 528, los usuarios alertaron por problemas de tensión que ponen en riesgo el funcionamiento de heladeras, calefactores y otros artefactos. En Abasto, en tanto, denunciaron registros de hasta 240 voltios y aseguraron que vienen reclamando desde junio ante Edelap y el Oceba sin obtener una solución definitiva.

El escenario tiene como antecedente inmediato el incendio ocurrido el 17 de agosto en la Estación Transformadora Tolosa, que dejó fuera de servicio a 61.521 usuarios en el momento de mayor afectación, según el organismo de control bonaerense. Edelap desplegó grupos electrógenos para recomponer el suministro, mientras el Oceba inició un procedimiento sumarial para determinar las causas y eventuales responsabilidades.

La empresa informó posteriormente que había restablecido el servicio al 99% de los usuarios afectados mediante un operativo que incluyó 16 grupos electrógenos. Sin embargo, los reclamos puntuales continuaron en distintos barrios, donde los vecinos sostienen que la normalización general no evitó nuevos cortes ni inconvenientes con la tensión.

Ante la seguidilla de problemas, el tema también llegó al Concejo Deliberante platense, donde se presentó un proyecto para crear un sistema municipal de contingencia frente a cortes masivos de electricidad y agua.

La iniciativa contempla una mesa de enlace, centros de asistencia y registros para electrodependientes y comercios afectados, con el objetivo de coordinar respuestas cuando las interrupciones superen determinados niveles.