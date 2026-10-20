Fiesta, sangre y horror: un nuevo femicidio estremece a La Plata

Otra vez, un femicidio sacude a La Plata. Y otra vez, una mujer fue asesinada y su cuerpo apareció en un escenario cotidiano, a un costado de una calle. Esta vez ocurrió en Lisandro Olmos, donde Lucy Rueda Batallanos, una mujer de 32 años y nacionalidad boliviana, fue encontrada sin vida en un zanjón de la avenida 66, entre 197 y 198. Por el crimen hay un hombre detenido, también ciudadano boliviano, de 33 años, que habría confesado su autoría ante la Policía. Además, en un allanamiento realizado en su vivienda encontraron prendas con manchas de sangre.

El caso generó conmoción y volvió a poner en primer plano la violencia extrema contra las mujeres en la región. Es que se trata del segundo femicidio registrado en La Plata en una semana. El anterior fue el de Gabriela Martínez, de 39 años, asesinada el lunes 12 de octubre en su casa del barrio Hipódromo. Su cuerpo fue descubierto tres días después, cuando su pareja se presentó en una comisaría y admitió haberla matado.

En el caso de Olmos, la investigación avanzó en las primeras horas a partir de los testimonios de personas que habían participado de una fiesta. Según se pudo reconstruir, Lucy había estado en ese encuentro y se retiró del lugar junto a un hombre. Dos testigos aportaron datos que permitieron orientar la búsqueda e identificar al sospechoso.

Con esa información, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la comisaría Decimoquinta lograron establecer que el hombre vivía a unos 300 metros del sitio donde fue encontrado el cuerpo. Los policías se dirigieron hasta su domicilio y, de acuerdo con el parte oficial, el sospechoso reconoció su autoría en presencia de un testigo de actuación. Luego fue aprehendido por disposición judicial.

Fuentes calificadas confirmaron a EL DIA que el imputado confesó el crimen y que, durante un allanamiento en su casa, los investigadores secuestraron ropa con manchas de sangre. Esos elementos se incorporaron a las primeras medidas de prueba y serán analizados en el marco de la causa.

El cuerpo de la mujer fue hallado en una zanja, junto a la calle, sin signos vitales. Las primeras informaciones indicaban que presentaba un golpe en la frente, aunque se aguardan los resultados de la autopsia para establecer con precisión la causa de muerte y las circunstancias en las que se produjo el ataque. Por el momento, no se informó oficialmente cuál habría sido el móvil del crimen.

La causa quedó a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial La Plata. Mientras la Policía continúa con la toma de testimonios y otras diligencias, para hoy está previsto que la fiscalía solicite formalmente la detención del acusado.

La calificación investigada es la de femicidio, una figura que contempla el homicidio agravado por mediar violencia de género. La situación procesal del sospechoso deberá ser evaluada por la Justicia de Garantías, mientras se incorporan los resultados de las pericias y las pruebas reunidas hasta el momento. La identificación a partir de los testimonios, la confesión atribuida al acusado y las prendas secuestradas aparecen entre los elementos centrales de una causa que recién comienza.