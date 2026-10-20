No terminó el año y ya hay más crímenes que en todo 2025

La seguidilla de dos femicidios en menos de una semana volvió a encender las alarmas por la violencia en La Plata y la Región. Los crímenes de Gabriela Martínez, en el barrio Hipódromo, y Lucy Rueda Batallanos, en Lisandro Olmos, dejaron a dos familias atravesadas por el dolor y sumaron un nuevo capítulo a una estadística que también preocupa por su magnitud. Según el relevamiento propio de EL DIA, durante todo 2025 se registraron 21 homicidios en la Región. En lo que va de 2026, en cambio, la cifra ya llegó a 23 asesinatos, con los dos femicidios ocurridos en los últimos días. Es decir, el total de este año ya superó al de los doce meses anteriores, cuando todavía quedan más de dos meses para cerrar el calendario. Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, la sucesión de crímenes vuelve a poner el foco en la violencia extrema y en el impacto que deja en las familias y en la comunidad.

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