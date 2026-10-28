Frenaron el tractorazo en La Plata: agentes de Guardia Urbana impidieron el avance de los productores

El tractorazo de productores hortícolas que se dirigía este miércoles a la Municipalidad de La Plata tuvo un freno en su recorrido luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad intervinieran para impedir el avance de la maquinaria agrícola hacia el Palacio Municipal, ubicado en 12 entre 51 y 53.

La movilización había sido convocada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para visibilizar los reclamos de las familias que trabajan en el cordón hortícola platense. La protesta tenía previsto concentrarse en las inmediaciones de la Municipalidad, donde los productores buscaban llevar sus demandas a las autoridades locales.

Las imágenes del operativo muestran a agentes y personal de emergencia junto a los tractores y otros vehículos que circulaban por la zona de la avenida 44 y 179, en el barrio El Centinela en la localidad de Lisandro Olmos. La intervención impidió que la movilización continuara hacia el punto previsto para la manifestación.

Los reclamos de los productores hortícolas

La protesta tenía como principales ejes el deterioro de los caminos rurales, la falta de iluminación y los problemas de seguridad en las zonas de quintas.

Desde la organización sostienen que el estado de las calles dificulta el ingreso y la salida de los establecimientos productivos, además de complicar el traslado de las verduras hacia los centros de comercialización. También advierten que la falta de caminos transitables puede obstaculizar el acceso de ambulancias y patrulleros ante una emergencia.

Otro de los planteos apunta a la necesidad de instalar y reparar luminarias en distintos sectores rurales, donde las familias productoras denuncian dificultades para circular con tranquilidad.

Una protesta frente al Palacio Municipal

La convocatoria estaba prevista para las 11 de este miércoles y contemplaba el traslado de tractores desde las zonas productivas hasta el centro de La Plata. El objetivo era reclamar respuestas y compromisos concretos para mejorar la infraestructura rural.

El cordón hortícola platense constituye una zona clave para el abastecimiento de verduras del Área Metropolitana de Buenos Aires y otros puntos del país. En ese contexto, los productores buscan que sus demandas sean atendidas y que se avance con soluciones para las familias que viven y trabajan en las quintas.

Por el momento, no se informaron detalles oficiales sobre los motivos de la intervención de la Guardia Urbana ni sobre cómo continuará la protesta.