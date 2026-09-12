La clausura al Autódromo Roberto Mouras de La Plata: carreras suspendidas y operativo

El Autódromo Roberto Mouras de La Plata quedó clausurado y, como consecuencia, toda la actividad automovilística prevista para este fin de semana en el tradicional circuito platense debió ser suspendida.

La medida fue ejecutada este viernes por efectivos de la Policía Federal Argentina, a partir de una causa que tramita la fiscal platense María Eugenia Di Lorenzo (UFI Nº 17), en el marco de una investigación relacionada con las irregularidades en el predio, principalmente el estado de las instalaciones y la pista principal.

La decisión impactó de lleno en las categorías zonales que tenían programada una nueva jornada en el escenario de Ruta 2. Entre ellas se encontraban A.L.M.A., AVZ, Fórmula 5 y TC 2000 Platense, cuyos pilotos y equipos debieron retirar sus vehículos y pertenencias del autódromo.

Uno de los campeonatos que quedó directamente afectado fue el de A.L.M.A. (Asociación Libre Mil Agrupada), que tenía prevista para este fin de semana su séptima fecha. Desde la categoría comunicaron a sus integrantes que la clausura impedía desarrollar la competencia y que aguardaban nuevas precisiones sobre la situación.

Un antecedente que vuelve a escena

La clausura se produce después de que el 17 de mayo el predio fuera allanado mientras se desarrollaba una jornada de TC Pick Up y TC Mouras. Aquel procedimiento también estuvo relacionado con la investigación sobre las condiciones de habilitación del circuito.

Ahora, la nueva medida genera incertidumbre no solamente por la fecha que quedó suspendida, sino también por el impacto que podría tener sobre el calendario automovilístico de los próximos meses.

De hecho, distintas categorías ya tenían programadas nuevas competencias en el circuito platense. La Fórmula 5 Metropolitana, por ejemplo, tenía prevista su actividad para este sábado y domingo y contempla otras fechas en el Mouras durante octubre y noviembre.

Por el momento, resta conocer cuánto tiempo permanecerá vigente la clausura y qué ocurrirá con las competencias que estaban programadas para los próximos meses. La situación representa un fuerte golpe para el automovilismo de La Plata y deja en suspenso buena parte de la actividad prevista en uno de los escenarios más utilizados de la región.

VIDEO: ASÍ LA PFA REALIZABA LA CLAUSURA ESTE VIERNES EN LA PLATA