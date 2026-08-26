Golpearon cruelmente a dos abuelos en Ringuelet

La inseguridad volvió a golpear con una crueldad difícil de explicar en Ringuelet. Dos jubilados de 89 y 90 años fueron víctimas de un violento asalto en una vivienda ubicada en 5 bis entre 518 bis y 519, donde al menos dos delincuentes los sorprendieron mientras dormían, los golpearon, los torturaron y los dejaron con lesiones que obligaron a su internación.

El caso generó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona, que desde hace años denuncian una escalada delictiva que parece no tener freno y que, en las últimas semanas, volvió a recrudecer con una seguidilla de robos que mantiene a muchas familias en estado de alerta permanente.

De acuerdo con los testimonios recogidos por EL DIA durante una recorrida por el barrio, los asaltantes saltaron las rejas del frente de la propiedad y luego arrancaron la protección de una ventana para ingresar a la habitación donde descansaba el matrimonio.

Lo que ocurrió después fue un verdadero calvario. Según relataron quienes asistieron a las víctimas en los primeros minutos posteriores al ataque, los ladrones actuaron con una violencia desmedida pese a que se trataba de dos jubilados indefensos.

Carlos, un vecino que acudió en ayuda, contó que la mujer logró salir de la casa para pedir auxilio. “Cuando entré para ver cómo estaban no lo podía creer. Él estaba en la cama, muy golpeado. Ella tenía lesiones en la boca y en la cabeza. Fue terrible”, relató.

Según reconstruyeron los vecinos a partir de lo que pudieron contar las víctimas, los delincuentes eran dos jóvenes que actuaron con los rostros cubiertos, y sometieron al matrimonio a amenazas y agresiones físicas mientras revolvían cada ambiente de la casa.

La indignación crece porque el botín habría sido escaso en comparación con el nivel de violencia desplegado. Sin embargo, el daño físico y emocional fue devastador.

“Lo más indignante es la necesidad de lastimar a personas de 90 y 89 años. Él está operado del corazón y uno de los delincuentes se le sentó arriba del pecho, aplastándolo. A ella le torcieron una pierna. Fue una locura”, describió Carlos con visible bronca.

Los asaltantes escaparon antes de la llegada de la Policía. Según trascendió, habrían contado con apoyo externo para concretar la fuga y cargar lo robado en un vehículo que los esperaba afuera.