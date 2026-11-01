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Policiales

Había salido de prisión hace apenas unos meses

Por Redacción

Aarón Miqueas Alejandro Calace tenía causas penales por distintos delitos, de acuerdo con los registros y la información policial a la que accedió este diario. Entre las figuras en las que estuvo involucrado aparecen tenencia simple de estupefacientes, robo simple y dos modalidades agravadas: por cometerse en poblado y en banda, y por el empleo de armas de fuego. Como se mencionó además, Calace había sido aprehendido diez días atrás en el marco de la investigación por un robo en barrio El Mondongo y la infracción a la ley de drogas quedó bajo intervención de las fiscalías correspondientes. En ese operativo le encontraron dos revólveres calibre 22, cinco envoltorios con ocho gramos de cocaína, y otro con 7,6 gramos de marihuana. Según la información publicada sobre su situación judicial, Calace había recuperado la libertad en el mes de julio, luego de permanecer detenido en la Unidad Penal de Magdalena.

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