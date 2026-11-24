El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, cartera encabezada por Martín Marinucci, ordenó la suspensión preventiva de la licencia de conducir de una joven de 20 años tras protagonizar una serie de maniobras temerarias en las dunas del balneario La Frontera, en el partido de Pinamar. La sanción administrativa, ejecutada a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, extiende la inhabilitación de la conductora hasta el año 2099.

El episodio que motivó la intervención oficial ocurrió en el sector conocido como La Olla y adquirió rápida repercusión pública luego de difundirse las imágenes del hecho. Según los registros de la actuación, la conductora —identificada como Lara Magalí Rapallo, oriunda de Pilar y popular en plataformas digitales bajo el apodo "Naotzumi"— ejecutó trompos sobre la arena al volante de una camioneta RAM 1500 Laramie de color rosa, mientras cuatro acompañantes viajaban de pie sobre los costados de la carrocería sin ningún tipo de sujeción.

Secuestro del vehículo e imputación penal

Frente a la extrema peligrosidad de la conducta vial, que expuso a un riesgo inminente tanto a los ocupantes del rodado como a los turistas presentes en la playa, las autoridades labraron el acta de infracción correspondiente bajo los alcances de la Ley de Tránsito N.º 13.927.

De manera paralela a la quita preventiva del registro, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires procedieron al secuestro preventivo de la camioneta de gran porte y notificaron a Rapallo de una imputación judicial por presunta infracción al artículo 193 bis del Código Penal, figura que reprime la creación de situaciones de peligro para la vida o la integridad física mediante pruebas de velocidad o destreza con vehículos automotores.

Desde la cartera provincial subrayaron que la conducción de cualquier rodado conlleva el deber ineludible de actuar con prudencia y resguardar tanto la integridad de quienes viajan en el interior como la seguridad del resto de los ciudadanos en la vía pública y espacios recreativos.