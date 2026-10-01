“Inseguridad sin cortes”: cuando se apaga la luz, se prende el delito

Una mujer de 41 años denunció que fue víctima de un violento asalto durante la noche del domingo en Melchor Romero, cuando caminaba por una zona que se encontraba completamente a oscuras debido a un corte de luz. Según relató ante la Policía, fue interceptada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta y que la amenazaron con un arma de fuego para obligarla a entregar sus pertenencias.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 cuando la víctima se dirigía hacia la casa de la expareja, ubicada en inmediaciones de 163 entre 37 y 38, con el objetivo de cuidar a sus hijas en común.

De acuerdo con la denuncia radicada posteriormente en la comisaría decimocuarta, la mujer había llegado a la zona a bordo de un vehículo solicitado mediante la aplicación DiDi. Sin embargo, debido a un corte de luz masivo, el conductor no quiso continuar hasta el destino por seguridad y la dejó a varias cuadras, aproximadamente en la zona de 167 y 37. El problema fue que la pasajera pagó las consecuencias.

A partir de ese momento, la mujer decidió continuar el trayecto a pie. La oscuridad, según explicó, era total y se convirtió en un factor que posteriormente dificultó identificar a los delincuentes.

La denunciante comenzó a caminar por calle 37 en dirección a 163. Luego de avanzar aproximadamente tres cuadras, cuando se encontraba entre 164 y 165, fue sorprendida por dos hombres que circulaban en una motocicleta.

Según su relato, uno de los ocupantes parecía portar un arma de fuego y comenzó a amenazarla para que entregara sus pertenencias. “Dame todo o te pego un tiro, dame todo o te mato”, habría sido la advertencia que recibió la víctima durante el asalto.

Ante la amenaza, los delincuentes le exigieron la cartera. La mujer contó que intentó resistirse inicialmente, porque no comprendía lo que estaba sucediendo, por lo que se produjo un forcejeo. Finalmente, los asaltantes lograron apoderarse de sus pertenencias y escaparon a bordo del rodado.

La víctima indicó que los delincuentes se alejaron por calle 37 en dirección hacia 161.

El botín fue importante. De acuerdo con la denuncia, los ladrones se llevaron una cartera de cuero negra que contenía una billetera marrón, documentación personal y una importante cantidad de tarjetas bancarias y de crédito. También llevaba su licencia de conducir y un llavero con las llaves de un vehículo Chevrolet, además de dos llaves correspondientes a su domicilio.

Inseguridad y cortes de energía, un drama de estos tiempos que golpea a los vecinos

Pero uno de los elementos que más llamó la atención por el monto fue el dinero que llevaba encima. La mujer aseguró que dentro de la cartera tenía aproximadamente 600 mil pesos en efectivo, aunque no pudo precisar la denominación de los billetes. Además, llevaba 200 dólares, correspondientes a dos billetes de cien.

Como parte del botín también se encontraba su teléfono celular, un iPhone 11 negro con funda azul.

Tras el robo, la mujer no pudo realizar en ese momento el bloqueo de las tarjetas sustraídas. Al ser consultada posteriormente por los investigadores, señaló que todavía debía efectuar los correspondientes reclamos ante las entidades bancarias.

Tampoco había realizado el rastreo del teléfono celular. Según explicó, hacía poco tiempo que utilizaba el equipo y no sabía cómo realizar esa operación.

La víctima aseguró además que no sufrió golpes durante el episodio, aunque sí hubo un forcejeo por la cartera cuando intentó resistirse al robo. “Me tironearon la cartera, porque al momento yo no entendía nada y me resistí un poco”, explicó al realizar la exposición.

Uno de los principales obstáculos para la investigación será la falta de testigos y registros fílmicos.

La mujer manifestó que al momento del asalto no había otras personas caminando por el lugar y que tampoco observó cámaras de seguridad que pudieran haber captado la secuencia.

La oscuridad fue, además, un elemento determinante. Según explicó, se trataba de una zona que habitualmente ya es oscura, pero esa noche la situación se había agravado por el corte generalizado de energía eléctrica.

“Yo iba caminando sobre 37 para el lado de 163 en medio de la oscuridad y de frente se me acercó una moto. Yo no me percaté mucho, igualmente frenó y me dijeron que les diera todo o me mataban. Después se fueron como para el lado de 161 sobre 37”, declaró la mujer ante los efectivos.

La víctima del robo caminaba a oscuras cuando aparecieron los dos motochorros para amenazarla

La denunciante también aseguró no sospechar de ninguna persona en particular. Explicó que prácticamente no permanece en ese barrio y que concurre principalmente para visitar y cuidar a sus hijas, por lo que dijo no conocer a demasiadas personas de la zona.

LA PESQUISA

El caso fue denunciado como un robo y quedó bajo investigación policial y judicial. Ahora los investigadores deberán intentar establecer la identidad de los dos autores, determinar si existen cámaras en sectores próximos que hayan registrado el paso de la motocicleta antes o después del asalto y establecer si alguno de los elementos sustraídos puede ser rastreado o utilizado posteriormente por los delincuentes.

La investigación buscará reconstruir el recorrido realizado por los asaltantes y determinar si el hecho puede estar relacionado con otros episodios similares registrados en la zona.

En La Plata, la oscuridad y el delito parecen haberse convertido en un doble riesgo que atraviesa a los vecinos, especialmente cuando un corte de luz deja calles enteras sin iluminación y genera condiciones propicias para que actúen los delincuentes. Sin dudas cuando se apaga la luz, también aumenta la sensación de vulnerabilidad y el miedo a quedar expuestos frente al delito.