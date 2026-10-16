Jana Maradona le respondió a Dalma con un durísimo descargo: "No me paga Morla ni arreglé con él"

La causa judicial por la muerte de Diego Armando Maradona sumó un nuevo capítulo, esta vez en el plano familiar. A través de una historia de Instagram, Jana Maradona le respondió a su hermana Dalma, acusándola de “generar una narrativa” mentirosa en su contra en medio de las repercusiones por los alegatos del juicio que investiga el deceso del astro argentino.

“De 7 imputados coincidimos en 6. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente. Dalma, el problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la hija de p..., siendo que todo se basa en una mentira", disparó la hija de Diego.

En esa línea, desmintió categóricamente cualquier tipo de alianza o vínculo con el exapoderado de su padre. “No me paga Morla, no arreglé con Morla”, dejó en claro. Para argumentar su postura, recordó las acciones judiciales que mantiene en conjunto con Gianinna: “Prueba de esto es que hace 6 años ya que venimos peleando Gianinna, vos y yo en otro juicio penal contra él y su banda... y sin ir más lejos la última audiencia fue hace dos o tres semanas y las únicas dos que estábamos presentes fuimos vos y yo”.

"En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo (cuñado de Morla) y Vanesa Morla (hermana de Morla), pedí que se los investigue como coautores por el homicidio de nuestro padre. Solo nosotros lo hicimos. Creo que mi posición está clara. NO omitan, ni inventen", argumentó.

Asimismo, Jana le recriminó a Dalma no haber solucionado el conflicto de manera privada mediante una llamada telefónica o un mensaje: "Si les interesa saber de verdad, en vez de hablar en los medios y redes, tienen mi número... me escriben, me preguntan y se termina".

Finalmente, lamentó el desgaste institucional y familiar causado por el juicio que investiga la muerte de Maradona. "Me rompe soberanamente las pelotas que al dolor de haber perdido a mi papá, me tenga que fumar estos planteos ridículos. Y mi papá estaría absolutamente orgulloso de ver cómo defiendo lo que creo correcto, con los mismos ovarios con los que lo fui a buscar la primera vez".

"No es la primera vez, ya estoy acostumbrada a tus impulsos, solo que normalmente son en el ámbito privado", sentenció Jana con un claro mensaje contra la hija mayor de Maradona.