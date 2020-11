"Me abrazó y me pidió perdón": Jana contó el día que Maradona la reconoció como hija

Una de las personas más cercanas a Diego Armando Maradona en la actualidad es su hija Jana (24), con quien supo construir una fuerte relación en los últimos años. Pero no siempre fue así, sino que recién en 2014 tuvieron su primer encuentro en donde el actual entrenador de Gimnasia le pidió perdón.

Según precisó en una entrevista con el portal Infobae, siempre supo quien era su padre debido a las innumerables audiencias, juicios y demás aspectos ligados a la Justicia a las que se sometió prácticamente desde su nacimiento, cuando su madre decidió iniciar acciones legales contra Maradona.

Pero recién a los 15 años, y tras la muerte de su tío, decidió buscarlo y poder construir la relación padre-hija que no habían tenido. “Ahí dije ‘somos mortales’ y no quería que él se vaya de este mundo sin conocerme ni yo tampoco irme de este mundo sin conocerlo. Entonces, a partir de ese momento, tomé la decisión de que no importaba si lo veía diez segundos y nada más, yo quería que por lo menos nos tuviéramos de frente”, contó.

“A partir de ahí, con mi abogado hicimos todas las maneras posibles y correctas para llegar a Maradona. Fue muy difícil. Le escribí una carta, hablé con gente cercana y era imposible. Hasta que un día, una periodista, amiga de mi mamá, me avisó dónde podía encontrarlo. Estábamos en Palermo paseando y nos dice que Diego estaba en un gimnasio en Cañitas. Estábamos re cerca. Mi mamá se puso nerviosa y no quería ir, pero yo estaba re decidida”, recordó, indicando además que dicho episodio ocurrió en 2014, tres años más tarde del fallecimiento de su tío.

Una vez llegada al lugar, precisó, era todo nerviosismo por lo que podía suceder. “Cuando encaré a la recepcionista para explicarle, ella se quedó como ‘¿Qué?, ¡Una hija de Maradona que lo viene a conocer!’, pero me dijo que iba a preguntar. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Volvió y nos dijo que me iba a recibir. Toda mi vida había sido un no y en ese momento me dijo que sí””, indicó.

Al precisar cómo fueron los primeros instantes del encuentro, dijo: “Cuando pasamos, se abrazaron con mi mamá y lloraron. Fue todo muy emotivo. A mí me abrazó y me pidió perdón. Sinceramente, fue re sanador. Lo primero que me dijo es ‘perdoname’, le pedía perdón a mi mamá. Ahí nos sentamos, me preguntó mi nombre, cuántos años tenía y después la de las preguntas fui yo”.

Si bien tanto las pruebas de ADN como la sentencia de la jueza habían señalado que Diego Armando Maradona, Jana aseguró que necesitaba oírlo de su boca. “Yo necesitaba su confirmación. Entonces le digo ‘¿soy tu hija?’. Y me dijo ‘y si mamita, si sos igual a mí’. Y nos reímos”, recordó en dicha entrevista.

A partir de ese momento se convirtió en una persona muy importante para la vida de Maradona, a tal punto de convertirse en la actualidad en la hija que más horas pasa junto a él. “Me encontré con un tipo re tranqui. Capaz que en la tele, lo que yo analizo, se hace como una coraza porque todos le dan tanto que obviamente él no puede mostrarse débil ante tanta agresión”, dijo.