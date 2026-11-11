Johana Ramallo: peritos y policías declararán en la próxima audiencia

El proceso judicial que investiga los delitos conexos a la desaparición y femicidio de Johana Ramallo sumará un capítulo clave durante la mañana de este viernes 13 de noviembre. A partir de las 11.30, los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la capital provincial encabezarán una nueva audiencia presencial en los estrados de 8 y 50.

La lista de comparecientes incluye a cuatro especialistas de la División de Pericias en Telefónica, perteneciente a la Dirección de Análisis en la Investigación de las Comunicaciones de la Policía Bonaerense. Los peritos Daniel de Jesús Giles, Mariana Licciardello, Ariel David Rodríguez y Marcelo Iricity expondrán los resultados de los entrecruzamientos de llamadas y el rastreo de líneas telefónicas vinculadas al expediente.

En simultáneo, el estrado escuchará los testimonios del sargento Cristian Maidana y del efectivo Matías Daniel Martínez, ambos integrantes de la fuerza provincial, junto a la oficial Macarena Sarries, perteneciente a la Policía Federal Argentina. El cuadro de citaciones se completará con la presentación de Nadia Elisa Ucrainsscu, quien asistirá a la sede penal en calidad de testigo particular.

El debate oral y público busca desentrañar la trama de complicidades, explotación y maniobras delictivas que rodearon el contexto previo y posterior a la desaparición de la joven platense, en una causa que mantiene la atención de los organismos de derechos humanos de la Región.

Quienes son los ocho acusados en el juicio

El debate por los delitos que rodearon la desaparición y el crimen de Johana Ramallo, la joven de 23 años que fue vista por última vez en julio de 2017, comenzó a mediados de mayo del año pasado.

Ocho personas están siendo enjuiciadas por los delitos de comercio de estupefacientes, explotación sexual, promoción y facilitación de la prostitución ajena, encubrimiento agravado y falso testimonio.

Todos estos cargos surgieron de la investigación por su desaparición, que expuso el funcionamiento de una red de trata y narcotráfico en la denominada “zona roja” platense entre 2016 y 2017.

Entre los acusados está Carlos “El Cabezón” Rodríguez, sindicado como el líder de la organización criminal. Lo acompañan Hernán D’Uva Razzari, Hernán Rubén García, Carlos Alberto Espinosa Linares, Mirko Alejandro Galarza Senio, Celia Benítez (“La Negra” o “La Misionera”), Paola Erika Barraza (“Tormenta”) y Celia Giménez, con distintos grados de responsabilidad dentro de la estructura delictiva.