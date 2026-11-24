En una jornada clave del juicio por la muerte de Walter Armand en un accidente de tránsito en La Plata, hace más de dos años, el fiscal pidió 10 años de cárcel para la acusada Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”. También solicitó el doble de inhabilitación para conducir y el uso de una tobillera electrónica. El debate comenzó a las 9 en las fiscalías platenses, en donde se llevan adelante los alegatos de cierre, una instancia en la que acusación y defensas exponen ante el Tribunal Oral en lo Criminal II (a cargo de los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo) sus conclusiones sobre lo ocurrido el 12 de abril de 2024, cuando la joven conducía un Volkswagen Gol Trend y protagonizó el siniestro con la motocicleta en la que circulaba la víctima.

En tanto que para Valentina Velázquez, amiga de Alvite, solicitó 3 años de prisión de ejecución condicional más inhabilitación del doble de la condena para conducir; sumado a un curso a las normas de tránsito y el comportamiento que se tiene que tener frente al volante.

El bloque acusador de la familia Armand está integrado por los fiscales Martín Chiorazzi y Mariano Sibuet, junto con los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando, quienes representan a la familia Armand. En su turno empezó relatando los hechos que se mostraron durante la etapa probatoria. Se alegó la escasa distancia temporal entre un vehículo y otro y sin importar el riesgo de terceros. "La imputada actuó con pleno conocimiento de lo ocurrido con claro desprecio por la vida acreditándose lo ocurrido", indicaron los letrados.

Luego agregaron que "de forma temeraria sin respetar las señales realizó un recorrido 3mil metros entre 2.10/2.40 dependiendo el desfasaje de los horarios de las cámaras que se explicaron". Sobre el recorrido aseguraron que "La Toretto" hizo "3 mil metros en solo 2.10 segundos pasando 6 semáforos en rojos en el trayecto descripto, superado un 41% la velocidad permitida". Precisaron que "las huellas de arrastre que se ven son de la rotura de los dos neumáticos , no de una maniobra de frenado. No hubo maniobra evasiva". Es así que concluyeron diciendo que se trató de la “crónica de una muerte anunciada”.

De esta forma, la acusación intentó demostrar que la joven se representó la posibilidad de provocar una muerte como consecuencia de su manera de conducir, pero que aun así no modificó su comportamiento. Para los representantes de la familia de la víctima, esa conducta constituye un elemento central para sostener la imputación por dolo eventual.

Cabe destacar que a las 11 el juicio pasó a un cuarto intermedio, y que retomó pasadas las 12.

El juicio a "La Toretto", en una etapa clave

Cabe destacar que el proceso judicial llega así a una de sus instancias más importantes. Después de las pruebas incorporadas durante el debate y de los testimonios escuchados a lo largo del juicio, fiscales, abogados de la familia de Armand y defensores tienen hoy la posibilidad de plantear sus últimas argumentaciones antes de que los jueces pasen a analizar el caso y determinen la fecha del veredicto.

Alvite está imputada por el delito de “homicidio culposo por dolo eventual”, una calificación que, de acuerdo con la acusación que se sostiene en el debate, podría derivar en una pena de entre 8 y 25 años de prisión. La discusión central del juicio pasa por establecer cuál fue el grado de responsabilidad de la joven y, especialmente, si al momento de conducir se representó la posibilidad de provocar un resultado fatal y, pese a ello, continuó con su comportamiento.

Qué se sabe del caso

El hecho que desencadenó el proceso ocurrió el 12 de abril de 2024, en la esquina de 13 y 532, en La Plata. Alvite circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend, mientras que Walter Armand se desplazaba en una motocicleta. El impacto terminó provocando la muerte del músico y abrió una investigación que, con el paso del tiempo, adquirió una enorme repercusión pública.

La figura de Alvite también cobró notoriedad por el contenido que había publicado previamente en sus redes sociales, donde hacía referencias a su manera de conducir y utilizaba el apodo de “La Toretto”, en alusión al personaje de la saga cinematográfica Rápidos y Furiosos. Una de las publicaciones que mayor trascendencia tuvo durante la investigación fue aquella en la que había escrito: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la Toretto”.

Esas publicaciones fueron incorporadas a la discusión pública del caso y forman parte del contexto sobre el cual la acusación intenta construir su hipótesis respecto de la conducta de la joven antes del choque.

La situación de la amiga

El juicio también tiene como imputada a Valentina Velázquez, amiga de Alvite, quien al momento de los hechos se desplazaba en otro vehículo. La acusación contra Velázquez está vinculada a una prueba ilegal de velocidad, mientras que su defensa sostiene que no tuvo ninguna participación en el impacto que terminó con la vida de Armand.

Velázquez es defendida por la abogada oficial Raquel Ponzinibio, quien durante los alegatos buscará dejar en claro que su asistida no tuvo responsabilidad en el choque fatal y que su conducta no puede ser vinculada con el resultado que provocó la muerte del motociclista.

Sin embargo, la situación procesal de Velázquez podría tener una novedad durante la jornada. Tal como anticipó Fernando Burlando en una entrevista con EL DIA, la acusación analiza pedir una ampliación de cargos en su contra. El planteo podría abrir una nueva discusión dentro del proceso y será uno de los puntos de atención durante los alegatos.

Del otro lado, la defensa de Felicitas Alvite, integrada por los abogados Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, buscará cuestionar la calificación jurídica sostenida por la acusación. La postura de sus representantes es que Alvite pudo haber incurrido en una conducta negligente, imprudente y temeraria, pero que esa conducta debe ser considerada dentro del ámbito de un delito culposo y, por ende, con una sanción menos gravosa.

Los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Analía Carrillo tendrán después la última palabra.