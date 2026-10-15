Juicio por la muerte de Maradona: la pregunta de Burlando que puso contra las cuerdas a los acusados

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó este miércoles una jornada de alto voltaje con la exposición de Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, quien apuntó contra los profesionales de la salud que estuvieron a cargo del exfutbolista durante sus últimos días.

En el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, el letrado presentó sus argumentos ante los jueces y sostuvo que la muerte del astro argentino pudo haberse evitado si hubiera recibido la atención médica adecuada.

Durante su alegato, Burlando lanzó fuertes cuestionamientos sobre el trato que recibió Maradona durante la internación domiciliaria en una vivienda del partido bonaerense de Tigre, donde falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

Un alegato con fuertes acusaciones

El abogado fue contundente al referirse al desenlace fatal del exjugador y afirmó: “Diego Armando Maradona fue asesinado el 25 de noviembre de 2020”.

En esa línea, sostuvo que el caso debe analizarse teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la salud del exfutbolista y las responsabilidades de quienes debían asistirlo. También cuestionó las presuntas omisiones en los controles y la falta de respuestas frente a los síntomas que habría presentado antes de morir.

“Salvarle la vida era sencillo y fácil”, planteó Burlando durante su exposición, en la que buscó respaldar la acusación contra los integrantes del equipo médico.

Los pedidos de condena

Al finalizar su presentación, el abogado solicitó 15 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 12 años para Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, y 10 años para la psiquiatra Agustina Cosachov.

Para los tres reclamó condenas por homicidio simple con dolo eventual. En tanto, pidió cinco años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro años y seis meses para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, a quienes atribuyó responsabilidades por homicidio culposo.

La querella también solicitó la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, en línea con la postura de la Fiscalía.

Qué viene en el juicio

Con los alegatos de las querellas finalizados, el proceso judicial se encamina hacia la etapa de las exposiciones de las defensas, previstas para los días 20, 21 y 22 de octubre.

Luego de esas presentaciones, el tribunal deberá avanzar hacia la resolución del caso, en el que se busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de uno de los futbolistas más importantes de la historia argentina.