En una nueva jornada del juicio por la muerte de Walter Armand, la defensa de Felicitas Alvitte ("La Toretto") presentó este miércoles sus primeros argumentos y solicitó que el hecho sea encuadrado como un homicidio culposo simple. El planteo apunta a alejar la responsabilidad de la acusada de una figura penal más grave y reclama que se aplique la pena mínima prevista para ese delito (tres veces menos que lo que pide la fiscalía).

La primera intervención del alegato comenzó alrededor de las 10.30, cuando los abogados defensores Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo expusieron su interpretación de lo ocurrido y sostuvieron que se trató de un episodio derivado de una conducta negligente al volante, sin intención de provocar la muerte.

Durante su exposición, los defensores describieron el comportamiento de Alvite como el de una "conductora joven e inexperta" y hablaron de un "obrar negligente en el marco de una conducción vehicular". En ese sentido, insistieron en que la responsabilidad debe analizarse desde la figura culposa.

"El conductor imprudente en un siniestro vial no busca la muerte de nadie, no salió con un arma a matar, incurrió en una infracción de tránsito imperdonable", argumentaron los abogados para cuestionar la acusación por homicidio simple con dolo eventual.

En otro tramo del alegato, la defensa reclamó que se aplique el mínimo de la escala penal correspondiente al homicidio culposo. Según el Código y en base a ser en conducción de vehículo motor, más ser agravada por exceso de velocidad y violación de semáforos, picadas, estarían pidiendo tres años como condena.

Además, los representantes legales apuntaron contra el tratamiento público que recibió la acusada durante el proceso. "Los medios de comunicación y las redes han construido una caricatura monstruosa de su imagen", expresaron, en referencia a la exposición mediática del caso y a la construcción de la figura de 'La Toretto'.

El planteo de la defensa marca una fuerte diferencia con lo sostenido por la Fiscalía y los abogados de la familia Armand, que durante la jornada del martes solicitaron 10 y 11 años de prisión, respectivamente, al considerar que Alvite debe responder por homicidio simple con dolo eventual.