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La defensa propia que ya no alcanza para frenar el delito

Por Redacción

El violento episodio que sufrió el médico jubilado de 84 años vuelve a poner el foco sobre la inseguridad en La Loma, donde los vecinos de ese sector vienen denunciando distintos hechos delictivos y viven con preocupación por los ingresos a viviendas.

El caso de 19 y 34 expone, además, una situación que se repite: los propietarios buscan protegerse por sus propios medios ante el temor de sufrir robos. Cámaras, alarmas, rejas, cercos y otros sistemas de seguridad forman parte de las medidas que muchos vecinos incorporaron en sus casas.

Sin embargo, los episodios continúan. En las últimas semanas también se registraron otros robos e intentos de ingreso en viviendas de la zona, según señalaron vecinos del barrio. “Lo bueno es que estoy vivo. A los 84 años me aguanté esas dos cosas. No sé, Dios me ayudó”, resumió el médico al hablar del impacto de los dos ataques que sufrió en apenas 14 días.

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