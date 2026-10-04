“Me robaron la tranquilidad”: atacan dos veces en 14 días a un médico

A los 84 años, un médico jubilado ya no siente que su casa sea un lugar seguro. En apenas 14 días sufrió dos robos en su vivienda de 19 y 34, en La Loma. En el primero, un delincuente se metió en el domicilio durante el día, lo sorprendió por la espalda y lo golpeó. En el segundo, ocurrido ayer después de las 2 de la madrugada, otros tres ladrones volvieron a ingresar pese a que la propiedad tenía cámaras, alarma y cerco eléctrico. Uno de ellos terminó utilizando la camioneta de la víctima para dar marcha atrás, destrozar el frente de la vivienda y escapar. Afuera lo esperaban sus dos cómplices. Los tres huyeron y no hay detenidos.

El resultado quedó a la vista en la vereda: parte del portón y del cerco de madera quedó desprendida y tirada sobre el piso. La entrada de la casa terminó destrozada. Una patrulla municipal permanecía ayer frente al domicilio, mientras el jubilado intentaba procesar una seguidilla de hechos que, según contó a EL DIA, le dejaron una marca mucho más profunda que la pérdida de objetos.

“Me robaron la paz y la tranquilidad”, dijo afligido a este diario.

El primer robo ocurrió el 18 de septiembre, cerca del mediodía. El médico había llegado a su casa en su camioneta. Entró al predio, cerró el portón y se dirigió hacia el interior. Era su cumpleaños y acababa de volver con una empanada, según recordó.

No llegó a disfrutarla. Cuando se dirigía hacia una de las habitaciones, escuchó ladrar a su perra. Al acercarse, un hombre que ya estaba dentro de la vivienda salió de un sector donde se había ocultado y lo sorprendió por detrás.

“Me agarró de atrás y me golpeó”, relató a EL DIA.

El sospechoso, de unos 25 años y con el rostro cubierto, habría ingresado tras esconderse detrás de la camioneta, según la víctima y la hipótesis policial. Se llevó dinero, unos 20 relojes -varios, reconocimientos médicos con su nombre- y las llaves de la casa y del vehículo. Incluso le preguntó cómo abrir el portón para escapar. La camioneta apareció abandonada a pocas cuadras y el jubilado debió cambiar los códigos de acceso.

Catorce días después, lo volvieron a atacar. Ayer, pasadas las 2 de la madrugada, el hombre escuchó que se activaba la alarma: alcanzó a advertir que habían ingresado -otra vez- a su propiedad.

Un delincuente ingresó al predio mientras otros dos lo esperaban afuera. Las cámaras registraron cómo llegó hasta una entrada e intentó abrirla con algo que llevaba consigo. Luego volvió hacia la camioneta, la puso en marcha y dio marcha atrás para embestir el frente y abrirse paso. El portón y el cerco quedaron destrozados.

Los tres escaparon y por ahora no hay detenidos. La Policía analiza las imágenes para identificarlos y determinar si se trata de la misma banda que actuó el 18 de septiembre, cuando se llevaron el sistema de cámaras de la casa.