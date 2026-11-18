De acuerdo a documentación oficial, quienes quedaron con prisión preventiva en esta investigación de la "mafia china" fueron Huang Yun, Raúl Duarte García, Jonatan Emanuel Reyes, Jinchao Chen, Zheng Wu Dong y Zheng Wei Dong.

La organización, siempre en base a lo que surge de la pesquisa, funcionaba al menos desde 2020 bajo la fachada de la Cámara de Comercio China. La banda era dirigida por Ke Deqiang, que articulaba el esquema de extorsiones, juego clandestino, préstamos ilegales y protección comercial (ver aparte).

El fallo detalla que la red criminal contaba con la connivencia y el apoyo necesario de funcionarios públicos para garantizar la habilitación irregular de locales, el levantamiento de infracciones y la obtención de licencias de conducir sin cumplir los requisitos legales. Entre ellos, el rol central se le atribuye a Reyes, quien se desempeñaba como jefe de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata -en la gestión de Julio Garro- y actuaba como nexo con las áreas provinciales vinculadas al REBA.

Por su parte, a Huang Yun se le recayó la coautoría en asociación ilícita agravada y juego clandestino, tras detectarse su participación directa en la administración de salas de juego clandestino de naipes y préstamos de dinero, vinculándose estrechamente con las directivas impartidas por la cúpula de la organización.

Asimismo, a Raúl Duarte García se le imputó integrar la asociación ilícita, mientras que a Zheng Wu Dong y Zheng Wei Dong se les achacó la tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil condicional (pistolas y escopetas halladas en procedimientos simultáneos en supermercados de la zona).