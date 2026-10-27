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La inseguridad, una preocupación que desvela al barrio

Por Redacción

En paralelo al reciente golpe millonario en Tolosa, la preocupación por la inseguridad sigue creciendo entre sus habitantes. Desde la Asamblea Vecinal del barrio continúan advirtiendo sobre la reiteración de hechos delictivos y el impacto que tienen en la vida cotidiana, una problemática que volvió a quedar expuesta tras el saqueo al Jardín de Infantes N° 981, ubicado en 120 y 523, que EL DIA informó recientemente. Pero lo que más preocupa es la reiteración: de acuerdo con la denuncia difundida por la asamblea, se trata del noveno robo que sufre el jardín en lo que va del año. En este contexto desde la organización vecinal volvieron a cuestionar la falta de presencia policial en la zona y sostuvieron que la escasa vigilancia favorece la repetición de estos episodios. Además, pidieron colaboración a los vecinos para que alerten al 911 ante cualquier movimiento sospechoso en las inmediaciones del establecimiento educativo.

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