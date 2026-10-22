La Plata: la autopsia reveló cómo murió la joven de 28 años en una casa de calle 49

La muerte de una joven de 28 años en una vivienda de calle 49 entre 25 y 26, en La Plata, continúa bajo investigación judicial. Las primeras conclusiones de la autopsia establecieron que falleció por un síndrome asfíctico con edema agudo de pulmón, aunque todavía resta conocer los resultados de los estudios complementarios para determinar si hubo sustancias que pudieron incidir en el desenlace.

El informe fue elaborado por peritos de la morgue policial de La Plata y remitido a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8, a cargo del fiscal Martín Almirón. Según trascendió, los forenses no constataron lesiones traumáticas clínicamente evidentes ni signos de violencia o criminalidad, aunque la causa continúa abierta.

El episodio ocurrió en una casa de la calle 49, donde la joven, identificada por sus iniciales A. V. C. A., se encontraba junto a un hombre de 60 años. De acuerdo con la declaración de este último ante la Policía, ambos habían consumido cocaína y alcohol durante la noche, antes de que la mujer se descompensara en el baño.

En el lugar, los efectivos secuestraron una bolsa con aproximadamente 40 gramos de cocaína y una pipa. Esos elementos forman parte de las actuaciones judiciales y deberán ser considerados junto con el resto de las pruebas reunidas.

Los estudios toxicológicos, claves para la investigación

Para avanzar en el esclarecimiento de la muerte, los peritos deberán analizar muestras de órganos y realizar estudios complementarios de laboratorio que permitan establecer si había sustancias en el organismo de la joven. Los resultados podrían demorar al menos 15 días.

Mientras tanto, la investigación busca determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer si el consumo referido en la declaración tuvo incidencia en el cuadro que provocó la muerte.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y permanece a cargo de la UFI N° 8. Por el momento, no se informaron medidas judiciales contra el hombre que estaba con la joven, cuyo relato deberá ser contrastado con las pruebas incorporadas al expediente.