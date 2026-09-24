La tragedia enluta a La Plata: el dolor detrás de las muertes en Ruta 2

La tragedia vial ocurrida el último martes sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 125 de Chascomús, golpeó de lleno a La Plata. Con el correr de las horas se conocieron las identidades de las dos víctimas fatales del vuelco de una Ford Ranger: un arquitecto y docente universitario de reconocida trayectoria y un músico muy querido en la región. Sus muertes generaron una profunda conmoción y una catarata de mensajes de despedida entre familiares, amigos, colegas y compañeros de trabajo.

Se trata de Sebastián Esteban Comai, de 58 años, vecino de Gonnet, y Alejandro Jorge “Jano” Mazzoni, de 44, de City Bell. Ambos formaban parte de un grupo de cuatro personas que había viajado a Mar del Plata por una inspección de obra y regresaban cuando ocurrió el accidente.

Los cuatro se desempeñaban como inspectores de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia bonaerense. En el viaje también iban Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, domiciliado en Villa Elisa, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48, vecino de Berazategui. Ambos sobrevivieron al vuelco, sufrieron politraumatismos y permanecían fuera de peligro.

El accidente ocurrió durante la tarde. Por causas que todavía son materia de investigación, la Ford Ranger en la que se movilizaban despistó y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía.

Comai murió en el lugar como consecuencia de las heridas provocadas por el impacto. Mazzoni fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal San Vicente de Paul de Chascomús, pero pese al esfuerzo médico falleció horas después.

Detrás de la tragedia quedaron dos historias muy vinculadas con la vida cotidiana de La Plata.

Comai era arquitecto y había construido una extensa trayectoria profesional. Vivía en Gonnet y durante años estuvo vinculado al Banco Hipotecario. También había sido docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, donde dejó una huella entre colegas y alumnos.

Su muerte generó rápidamente expresiones de dolor en el ámbito profesional. El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires - Distrito Uno (CAUBAUNO) comunicó su fallecimiento con profundo pesar y destacó tanto su recorrido como arquitecto y docente como su colaboración con la institución.

Pero la vida de Comai excedía ampliamente el ámbito laboral. También tenía un fuerte vínculo con la música y formaba parte del coro La Anunciación. Desde el Círculo Italiano de La Plata acompañaron a sus familiares, amigos y compañeros y lo despidieron como “amigo y compañero”.

En las redes se multiplicaron las fotografías y los recuerdos de quienes compartieron con él distintos momentos de su vida. Comai, además, era padre y abuelo, otro de los aspectos que profundizó el dolor entre sus allegados.

Alejandro Jorge Mazzoni, conocido por todos como “Jano”, tenía 44 años y vivía en City Bell. Su actividad profesional estaba vinculada con tareas de inspección, dirección y gestión empresarial, pero quienes lo conocían lo identificaban también por otra de sus grandes pasiones: la música.

En los últimos meses había estado concentrado en la grabación de un disco. En sus redes compartía ese proceso y recientemente había celebrado la salida de una nueva canción, un proyecto que llevaba casi un año de trabajo. “Ha sido duro llegar hasta acá y lo sigue siendo”, había escrito al contar cómo avanzaba con las grabaciones.

Mazzoni también tenía una relación frecuente con Mar del Plata y la zona de Chapadmalal, donde su familia posee cabañas. Además, su apellido es conocido en el ambiente del rugby platense: su hermano Antonio fue jugador y entrenador de La Plata Rugby Club.

La investigación quedó a cargo de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial Dolores, con intervención de la Policía Vial de Chascomús. Ahora se intenta establecer qué provocó el despiste y posterior vuelco de la camioneta.

El lamentable sienistro se suma a una larga lista de episodios viales que enlutan a la Provincia y a la Región que, de acuerdo con los relevamientos que viene realizando EL DIA, ya son 47 las víctimas fatales registradas en lo va de este año por accidentes de tránsito en La Plata, Berisso y Ensenada.