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Le dieron el alta a la hermanita del bebé que murió en el trágico choque de Punta Lara

La nena de 3 años permanecía internada desde el domingo tras sufrir múltiples traumatismos. Finalmente, evolucionó favorablemente y pudo regresar a su casa junto a su familia.

Por Redacción

La hermanita de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que murió tras un trágico accidente de tránsito en Punta Lara, recibió el alta médica y continuará su recuperación en su casa.

La nena, de 3 años, había sufrido múltiples traumatismos como consecuencia del violento choque ocurrido durante la noche del domingo sobre la avenida Almirante Brown, entre 106 y 108, en Ensenada. Tras permanecer internada, su evolución fue favorable y este martes pudo regresar junto a su familia.

El accidente terminó con la vida de Tadeo, quien viajaba junto a su mamá y su hermana en una Fiat Fiorino. Por causas que todavía son investigadas, una Ford EcoSport conducida por un hombre de 66 años impactó desde atrás contra el vehículo familiar.

Como consecuencia del impacto, el bebé salió despedido y sufrió graves heridas. Primero fue trasladado al Hospital Cestino de Ensenada y luego derivado al Hospital de Niños de La Plata, donde murió horas después.

El choque quedó registrado por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de Ensenada y las imágenes son analizadas por los investigadores para reconstruir la secuencia del accidente y determinar las responsabilidades. La causa fue caratulada como "homicidio culposo" y quedó a cargo de la UFI N° 10 de La Plata.

Una familia atravesada por el dolor

Mientras la pequeña pudo regresar a su casa, la familia continúa atravesando un profundo dolor por la muerte de Tadeo.

En las últimas horas, el papá del bebé publicó un desgarrador mensaje para despedir a su hijo y agradeció las muestras de acompañamiento recibidas luego de la tragedia. Vecinos de Punta Lara, además, organizaron una vigilia para acompañar a la familia y recordar al pequeño.

La convocatoria está prevista para el domingo 11 de octubre a las 19, en La Pérgola, ubicada en Camino Almirante Brown y 106, donde los vecinos se reunirán con velas, globos y carteles para brindar su apoyo a los familiares.

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