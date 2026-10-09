“Lo sostuve en mis brazos y rogaba que despertara”: el desgarrador relato de la hermana del joven atropellado en La Plata

El dolor de una familia que perdió a uno de sus integrantes en una tragedia vial se transformó en un pedido desesperado de justicia. Zamira Castañeda, hermana de Luis Yauri, el adolescente de 15 años que murió tras ser atropellado por un colectivo de la Línea Este en La Plata, difundió un desgarrador testimonio sobre lo ocurrido el pasado lunes 5 de octubre y pidió la colaboración de quienes hayan presenciado el accidente.

“Cada día es más difícil asimilar lo sucedido. Hace apenas unos tres días nos arrebataron a la persona más importante de nuestras vidas, nuestro ángel, nuestro hermanito”, expresó la joven, que busca que el caso no quede impune y que se conozcan las circunstancias en las que murió su hermano.

El siniestro ocurrió en la intersección de diagonal 80 y calle 116, en el barrio Hipódromo, cuando el adolescente circulaba en bicicleta y fue embestido por una unidad de la Línea Este. La investigación judicial busca establecer cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades correspondientes.

El dramático momento en que encontró a su hermano

En su relato, Zamira reconstruyó los instantes posteriores al choque y contó que había visto a Luis poco antes de la tragedia. Según recordó, su hermano le había dedicado una sonrisa antes de cruzar la calle. En cuestión de segundos, todo cambió.

“Corrí hacia ti pensando que estarías bien, que iríamos al hospital y sería una anécdota para contar. No sabía que ese mismo día te iba a perder”, escribió.

La joven contó que permaneció junto a él mientras aguardaba la llegada de asistencia médica, aferrada a la esperanza de que pudiera sobrevivir.

“Te sostuve en mis brazos esperando que vengan a rescatarte, mientras lloraba y te rogaba que despertaras”, relató. Según su testimonio, una persona se acercó a tomarle el pulso y advirtió que todavía respiraba, lo que le hizo creer que podría recuperarse.

Sin embargo, la situación terminó de la peor manera. Zamira sostuvo que la ambulancia llegó más de 20 minutos después y que, cuando recibió la confirmación de la muerte de su hermano, no pudo separarse de él. También recordó la llegada de su madre, quien se quebró en llanto al encontrarse con la escena.

El cuestionamiento al chofer del micro y el reclamo de justicia

En su publicación, Zamira también cuestionó la actitud que, según afirmó, tuvo el chofer del colectivo después del impacto. La joven sostuvo que el conductor no se acercó a revisar el estado de su hermano y manifestó su indignación porque, de acuerdo con su relato, fue liberado horas después del hecho.

La familia reclama que se esclarezcan las circunstancias de la tragedia y que se determinen las responsabilidades penales que pudieran corresponder. La causa fue caratulada inicialmente como homicidio culposo y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10, según la información publicada previamente por EL DÍA.

“Exigimos justicia no solo por mi hermano, sino también por todas aquellas personas que perdieron a alguien por culpa de choferes imprudentes”, expresó Zamira, al pedir que la muerte de Luis no se convierta en un caso más.

En otro de los pasajes más dolorosos de su mensaje, describió el lugar que el adolescente ocupaba dentro de su familia: “Luisito era quien nos mantenía unidos como familia, él era nuestro pilar, nuestro solecito de cada día”.

Y agregó una frase que resume el impacto que dejó la tragedia entre sus seres queridos: “Morimos todos nosotros, solo que vos fuiste el único que dejó de respirar”.

Buscan testigos del accidente en La Plata

Además del reclamo de justicia, la familia necesita contactar a personas que hayan visto el momento en que el colectivo embistió al adolescente o que puedan aportar datos relevantes para reconstruir lo sucedido.

Por eso, Zamira pidió difundir el caso y solicitó que quienes hayan estado en la zona de diagonal 80 y 116 el lunes 5 de octubre y cuenten con información se comuniquen con sus familiares.

El objetivo es sumar testimonios que puedan contribuir al esclarecimiento del hecho en el marco de la investigación judicial.

Mientras atraviesan el duelo, los familiares y amigos de Luis mantienen el pedido de justicia bajo el lema #JusticiaXLuis, con la esperanza de que se conozca toda la verdad sobre la tragedia que cambió sus vidas para siempre.